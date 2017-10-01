Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet >Dünya>Flaş iddia! 'Abadi ve Barzani Paris'te görüşecek'

    Flaş iddia! 'Abadi ve Barzani Paris'te görüşecek'

    DHA
    01.10.2017 - 14:39 | Son Güncelleme:

    Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin 25 Eylül’de yaptığı bağımsızlık referandumundan sonra bölgesel yönetimin Başkanı Mesut Barzani ve Irak Başbakanı Haydar Abadi’nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un girişimleri sonucu Paris’te bir araya gelecekleri iddia edildi.

    Irak Kürt Bölgesel Yönetimine yakın internet sitelerinde yer alan haberlerde, Mesut Barzani ve Irak Başbakanı Haydar Abadi, Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un arabuluculuğunda bir araya geleceği iddia edildi. 

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, referandum sonrası gerilen Bağdat-Erbil ilişkilerinde arabuluculuk teklifine her iki taraftan olumlu yanıt geldiği, Irak Başbakanı Haydar Abadi, yazılı bir açıklama yaparak Macron'un arabulucuk teklifini ve Paris'e davetini kabul ettiklerini açıkladığı belirtildi.

    Macron'un, Fransa'nın arabuluculuk teklifini ünlü Fransız filozof ve yazar Henry Levy aracılığıyla Mesut Barzani'ye ilettiği Başkan Barzani'nin de teklife sıcak baktığı belirtildi.

    IKBY Başkanı Mesut Barzani’ye Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un arabuluculuk teklifini ileten ünlü Fransız filozof ve yazar Henry Levy, referandumdan sonra Erbil’de Barzani ile ilk görüşen kişi olduğu belirtildi.

    Etiketler: Irak , Fransa , Mesut Barzani , Macron
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri