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    Flaş iddia!.. '700 özel eğitimli PKK'lı terörist Kerkük'e girdi'

    İRFAN SAPMAZ/KERKÜK, (DHA)
    12.10.2017 - 17:19 | Son Güncelleme:

    DHA muhabiri İrfan Sapmaza konuşan Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu, "Dünden bu yana Kerkükte tansiyon yükselirken toplam 700 özel eğitimli PKK Kerküke girdi" dedi.

    Dün gece ITC Kerkük il merkezine yönelik kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda can kaybı ya da yaralanan olmadı. Saldırı sonrasında binayı Türkmen askeri güçleri tarafından koruma altına alındı.

    Kerkükün giriş ve çıkışlarının çeşitli bölgelerinde tank ve ağır makineli silahlara sahip peşmergeler görülürken, Bağdat yönünden Kerküke girişte son askeri kontrol noktasının Irak Ordusu ve Haşdi Şabi Türkmen Birliklerinin elinde olduğu görüldü.

    Kerkükte DHA muhabiri İrfan Sapmaza konuşan, Haşdi Şabi Türkmen Birliği Kuzey Bölgesi Komutan Yardımcısı İrfan İmamlı, "Türkmenlerherhangi bir saldırı ya da savaşa hazır." dedi.

    Öte yandan Kerküke 15 kilometre uzaklıktaki Tazehurmatu bölgesinde Haşdi Şabi Türkmen Birlikleri alarm durumunda bekliyorlar.

    Haşdi Şabi Türkmen Birlikleri 16. Tugay Komutanı Nebil İsa, "Irak Ordusu ile Türkmen birlikleri birlikte çalışıyorlar."dedi.

    Etiketler: türkmen cephesi , pkk
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