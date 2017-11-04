Flaş gelişme! Türkiye Kandil'i bombalarken İran'ı şoke eden saldırı

İran'ın kuzeybatısında Türkiye sınırına yakın noktadaki Çaldıran kentinde teröristlerle yaşanan çatışmada 8 İran askeri dün akşam saatlerinde öldürüldü. Devletin resmi ajansı IRNA tarafından yapılan açıklamada İran askerlerine saldıranların 'teröristler' olduğu açıklanırken 'herhangi bir grup' ismi verilmedi. Olayı henüz herhangi bir terör grubu üstlenmezken, İran ile terör örgütü PKK'nın İran kolu PJAK arasındaki ateşkesin bozulup bozulmadığı merak konusu... Türkiye de son günlerde Kuzey Irak'ta PKK'ya yönelik baskısını önemli derecede artırmıştı.

PKK'nın İran kolu PJAK ile İran arasında ateşkes bulunduğu bilinirken, son saldırının PJAK ve İran arasındaki ateşkesin sonu anlamına gelip gelmediği merak konusu. Ateşkese rağmen 2017'de PJAK ve İran askerleri arasında zaman zaman çatışmaların yaşandığı biliniyor. İran resmi haber ajansı İRNA'ya açıklamalarda bulunan Batı Azerbaycan eyaleti Vali Yardımcısı Ali Rıza Radfer, "Sınır muhafızlarımız ile terörist gruplar arasında Çaldıran kentinde çıkan çatışmada birçok terörist öldürüldü. Ancak, bu çatışmalarda 8 askerimiz de hayatını kaybetti." ifadesini kullandı. Radfer, çatışmanın sınırın sıfır noktasında yaşandığını belirterek, "Terörist gruplara karşı bölgede operasyon devam ediyor." dedi. ÇALDIRAN'IN KARŞISINDA YER ALIYOR Çatışmayla ilgili daha detaylı bilginin, operasyonlar sonlandığında paylaşılacağını kaydeden Radfer, çatışmada öldürülen güvenlik güçlerinden 3'ünün sınır muhafızı, 5'inin ise muvazzaf asker olduklarını söyledi. İran'ın Batı Azerbaycan eyaletindeki yaklaşık 45 bin nüfuslu sınır kenti, Van'ın Çaldıran ilçesinin karşısında yer alıyor. SON 24 SAATTE NE OLDU?