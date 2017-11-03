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    Flaş gelişme! Türk Dışişleri Yunanistan'ı uyardı

    Reuters
    03.11.2017 - 09:51 | Son Güncelleme:

    Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile Mısır'ın Rodos adasında müşterek tatbikat yaptığının öğrenildiğini ve bunun uluslararası hukuka aykırı olduğu belirterek, bu konudaki ikazın Ankara'daki Yunanistan Büyükelçiliği'ne iletildiğini açıkladı.

    Dışişleri Bakanlığı'ndan dün gece yapılan yazılı açıklamada, "Askeri makamlarımızdan temin edilen bilgilerden, Yunanistan ile Mısır'ın 30 Ekim-4 Kasım tarihlerinde Rodos adasında müşterek amfibi taarruz tatbikatı yapmakta oldukları öğrenilmiştir.  1947 Paris Barış Antlaşması, silahsızlandırılmak koşuluyla İtalya tarafından Yunanistan'a bırakılmış olan Rodos'ta her türlü askeri eğitim faaliyetini yasaklamaktadır. Dolayısıyla, Rodos'ta icra edilen bu tatbikat uluslararası hukukun açık bir ihlalidir" denildi.

    Bu konudaki ikazın Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği'ne iletildiğini belirten Dışişleri Bakanlığı, "Ege'de gerginliği tırmandıracak tek taraflı hareketlerden kaçınılmasının öneminin hatırlatıldığını" kaydetti.

    Açıklamada, "Bu çerçevede, komşumuz Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı ve hasmane eylemlerden kaçınması beklentimizi vurguluyor ve üçüncü tarafları da Yunanistan'ın bu tür ihlallerine ortak olmamaya davet ediyoruz" denildi.

     

    Etiketler: uyarı , son dakika , Son dakika
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