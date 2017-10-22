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    Flaş gelişme! Terör örgütü YPG, Suriye'deki en büyük petrol sahasını ele geçirdi

    AA
    22.10.2017 - 13:07 | Son Güncelleme:

    Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG, Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki ülkenin en büyük petrol sahasını ele geçirdi.

    Terör örgütü YPG 9 Eylül'de ABD desteğiyle başlattığı Deyrizor operasyonu kapsamında kentin kuzey kırsalında ilerleyişi devam ediyor.

    Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Suriye'nin Irak sınırına hakim Deyrizor'un doğu kırsalında bulunan ve ülkenin en zengin petrol yatağı olarak bilinen El-Ömer petrol sahası terör örgütü YPG'nin kontrolüne geçti.  Öte yandan YPG'nin, DEAŞ'ın Rakka kent merkezinden tamamen
    çekilmesinin ardından bazı örgüt üyelerini Deyrizor'a takviye amaçlı gönderdiği öğrenildi.

    YPG, 23 Eylül'de de Deyrizor'un kuzeydoğu kırsalındaki en büyük gaz tesisi "Konoko"yu işgal etmiş ardından bu ay başlarında Cafra petrol sahasını ele geçirmişti.

    AA'nın harita alan ölçümlerine göre terör örgütü YPG Suriye topraklarının yaklaşık dörtte birini işgal ediyor.  Deyrizor'u ikiye bölen Fırat Nehri’nin doğusunda ülkenin en büyük petrol sahaları bulunuyor.  DEAŞ son 3 yıldır, söz konusu petrol sahalarından milyonlarca dolar gelir elde etmişti.

     

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    Etiketler: PYD
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