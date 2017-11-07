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YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™Ä±n heyetinde BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet ÅžimÅŸek, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±Â MevlÃ¼tÂ Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak yer alÄ±yor. DonaldÂ Trumpâ€™Ä±nÂ baÅŸkanlÄ±k koltuÄŸuna oturmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ankaraâ€™dan baÅŸbakan dÃ¼zeyinde Washingtonâ€™a yapÄ±lan bu ilk ziyaretin en kritik randevusu ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± MikeÂ PenceÂ gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi olacak.Â

YÄ±ldÄ±rÄ±m-PenceÂ buluÅŸmasÄ± iÃ§in ilk tarih 8 KasÄ±m Ã‡arÅŸamba olarak belirlenmiÅŸti. Ancak pazar gÃ¼nÃ¼Â TeksasÂ eyaletininÂ San AntonioÂ ÅŸehrini kana bulayan kilise saldÄ±rÄ±sÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™Ä±n programÄ±nÄ± da etkiledi.Â

Beyaz Saray, BaÅŸkanÂ Trumpâ€™Ä±n Asya turunda olmasÄ± nedeniyle saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin cenazesine BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± MikeÂ Penceâ€™inÂ gitmesini Ã¶ngÃ¶rdÃ¼. Bu son dakika deÄŸiÅŸikliÄŸi nedeniyleÂ Pence-YÄ±ldÄ±rÄ±m randevusu 9 KasÄ±m PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ne kaydÄ±rÄ±ldÄ±.Â

YUMUÅžAMA ADIMIÂ AÃ‡IKLAMALARINDAKÄ° SERT MESAJLARÂ

Binali YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™Ä±n Washington ziyaretinin arifesinde iki Ã¼lke arasÄ±nda bir aydÄ±r devam eden vize krizini aÅŸmaya dÃ¶nÃ¼kÂ Ã§abalar sonuÃ§ verdi. Ã–nce Washington ardÄ±ndan Ankara sÄ±nÄ±rlÄ± bir biÃ§imde vize hizmetlerine geri dÃ¶nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±.

Ancak ABDâ€™nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸiâ€™nin aÃ§Ä±klamasÄ±ndakiÂ â€˜TÃ¼rkiye'deki misyonumuzda yerel Ã§alÄ±ÅŸanlara yÃ¶nelik baÅŸka bir soruÅŸturma bulunmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼metinden ilk etapta Ã¼st dÃ¼zeyde gÃ¼vence almÄ±ÅŸ bulunuyoruzâ€™ ifadesi Ankaraâ€™nÄ±n tepkisine neden oldu.

TÃ¼rkiyeâ€™nin Washington BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi ilk yaptÄ±ÄŸÄ± vize hizmetlerine geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÂ iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± tek cÃ¼mlelikÂ aÃ§Ä±klamadanÂ kÄ±sa bir sÃ¼re sonra daha detaylÄ± ikinci bir aÃ§Ä±klama yayÄ±nladÄ±. TÃ¼rk tarafÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±ndaÂ yargÄ± sÃ¼reci devam eden dosyalarla ilgili olarak ABDâ€™ye herhangi birÂ gÃ¼vence verilmediÄŸi vurgulandÄ±.Â TÃ¼rkiyeâ€™deki ABD personelinin gÃ¼venliÄŸine yÃ¶nelik kaygÄ±lara yapÄ±lan atÄ±flara da tepki gÃ¶sterildi.Â

AÃ‡IKLAMADAKÄ° DETAYÂ

Ancak aÃ§Ä±klamada ABDâ€™nin devam eden davalarla ilgili bir gÃ¼venceden bahsetmediÄŸiÂ gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. HalihazÄ±rdaÂ tutuklu misyon Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na (Metin Topuz ve Hamza UluÃ§ay)Â yÃ¶nelik mevcut davalarla ilgiliÂ endiÅŸelerinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ de kayda geÃ§irilmiÅŸ.Â

ABDÂ Â YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™Ä±n ziyaretiniÂ Ã§Ã¶zÃ¼m adÄ±mlarÄ±nÄ±n parÃ§asÄ±Â Â olarak gÃ¶rÃ¼yor

Ä°ki tarafÄ±n vize hizmetlerine sÄ±nÄ±rlÄ± bir biÃ§imde dÃ¶nÃ¼lmesi iÃ§in uzlaÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±klamalarda belirgin olarak ortaya Ã§Ä±kan yorum farkÄ±nÄ±n BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™Ä±n ziyaretine nasÄ±l yansÄ±yacaÄŸÄ± merak konusu. ABD tarafÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™Ä±n ziyaretini krizi sonlandÄ±rma istikametindeki adÄ±mlarÄ±n Ã¶nemli bir parÃ§asÄ± gÃ¶rÃ¼yordu. DolayÄ±sÄ±yla da Washingtonâ€™Ä±n sÃ¼rece dair yorum farklarÄ±nÄ± kamuoyu Ã¶nÃ¼nde yeni bir krize dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmek yerine kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda Ã§Ã¶zme eÄŸiliminde olmasÄ±Â muhtemel.

Ã–te yandan ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± MikeÂ Penceâ€™inÂ Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ile yapacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede TÃ¼rkiyeâ€™de tutuklu konsolosluk personelinin yanÄ± sÄ±ra FETÃ– davasÄ±ndan Ä°zmirâ€™de tutuklu bulunanÂ PastÃ¶rÂ AndrewÂ Brunsonâ€™Ä±nÂ serbest kalmasÄ± beklentisini gÃ¼Ã§lÃ¼ bir biÃ§imde gÃ¼ndeme getirmesi bekleniyor.

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