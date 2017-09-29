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    Flaş gelişme... Tahliye.... Türk işçiler son uçuşlarla dönüyor

    Murat ÇAKIR/İSTANBUL,(DHA)
    29.09.2017 - 09:05 | Son Güncelleme:

    Erbil ve Süleymaniye'ye yapılan uçuşlar bugün saat 18.00’de sona erecek, bölgede bulunan Türk şirketleri çalışanlarını son uçuşlarla tahliye ediyor. Bugün sabah saatlerinde Türk Hava Yolları’nın Erbil-İstanbul, Süleymaniye-İstanbul ve Atlasglobal Hava Yolları’nın Erbil-İstanbul uçuşlarıyla bir çok Türk işçi yurda döndü.

    Sabah erken saatlerde inen uçaklar bir çok Türk vatandaşını getirirken Atlasglobal Hava Yolları’nın Erbil-İstanbul seferiyle gelen işçiler DHA’ya konuştu. Türk işçiler bölgede faaliyet gösteren Türk işverenlerin güvenlik kaygısıyla bugün yapılan son uçuşlarla çalışanlarını Türkiye’ye gönderdiğini kaydederek durumun düzelmesiyle tekrar işlerine geri dönebileceklerini söylediler.

    Flaş gelişme... Tahliye.... Türk işçiler son uçuşlarla dönüyorİşçilerden Furkan Toker, "Şirketimizin aldığı karar sonucu boşaltma kararı aldı. Ondan dolayı son saati beklemeden döndük. Orada enerji üretim santralinde çalışıyorduk. Şirket dönme kararı alırsa geri döneriz. Biz ekip olarak geldik. Bizim üç şantiye vardı üçünü de boşalttık" dedi. Toker, "İşsiz mi kaldınız?" sorusuna da "Bilmiyorum bir nevi öyle gözüküyor. Hayırlısı diyelim" diye yanıtladı.

    Flaş gelişme... Tahliye.... Türk işçiler son uçuşlarla dönüyorElektrik santralinde çalışan Halit Çimpolat isimli işçi de "Erbil’den geri döndük. Hükümetlerin anlaşamaması sebebiyle hava sahası kapanacak dediler. Şirkette riski göze alamayıp bizi geri çekti. Şimdi memlekete Kahramanmaraş’a döneceğim. Eğer ortalık sakinleşirse geri döneceğiz" diye konuştu.

    Etiketler: Erbil , Süleymaniye , Furkan Toker
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