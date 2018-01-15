Flaş gelişme: Suriyeli kadın ve bebeğini katleden canilerin cezası belli oldu

SAKARYA’nın Kaynarca ilçesinde, 6 Temmuz 2017 tarihinde 9 aylık hamile olan Emani Al Rahmun ile 10 aylık bebeği Halaf Al Rahmun, öldürüldü. Olayın ardından öldürülen Suriyeli kadının eşi Halid Al Rahmun’un komşusu ve fabrikadan mesai arkadaşı olan Birol Karacal ile Cemal Bay tutuklandı. İlk duruşması 1 Aralık’ta görülen davanın ikinci duruşması, bugün Sakarya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya Halid Al Rahmun, Emani Al Rahmun’un babası Muhammed Abdulhadi Ali Al Rahmun, ailenin avukatı Cihad Gökdemir ve Gülden Sönmez, Kadın Cinayetleri Durduracağız Platformu, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği ile Kadın ve Çocuk Hakları Derneği üyeleri katıldı.

SAVCI, 3’ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI İSTEDİ

Cumhuriyet Savcısı Cengiz Turak, dosyanın esasına ilişkin görüşünü açıklarken sanıklar hakkında 'Tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme', 'Gebe olduğu bilinen kadını öldürme', 'Çocuğu, beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme', 'Nitelikli cinsel saldırı', 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', ’Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme’, ’Nitelikli olarak konut dokunulmazlığı ihlal etme’ ile ’nitelikli yağma’ suçlarından 3’er kez ağırlaştırılmış ömür boyu ile 50 yıla kadar hapis cezası istedi.

Duruşmada söz verilen Halid Al Rahmun, tutuklu sanıklarla ilgili "En ağır ceza ile cezalandırmalarını talep ediyorum" dedi. Muhammed Ali Al Rahmun da tercüman aracılığıyla yaptığı konuşmada, "Savcının mütalaasına katılıyorum. Sanıkların cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

İĞRENÇ SAVUNMA: ÖLDÜRMEDİM, TECAVÜZ ETTİM

Sanık Birol Karacal ise savunmasında, "Ben, öldürmedim. Bir tek tecavüz ettim. Suçum neyse razıyım. Eklemek istediğim başka bir şey yok. Savunmam budur" dedi.

Celal Bay da, "Daha önce verdiğim ifadelere ekleyeceğim bir şey yok. Söylemek istediğim başka bir şey bulunmamaktadır" diye savunma yaptı.

Savunmaların alınmasının ardından duruşmaya ara verildi.

KARAR AÇIKLANDI

Sakarya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce, Suriyeli 9 aylık hamile Emani Al Rahmun (20) ile 10 aylık bebeğini öldüren Birol Karacal ile Cemal Bay'a 2’şer kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi.

Sanıklara ayrıca, ’nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 30’ar yıl, 'yağma' suçundan 15 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçundan 21’er yıl, 'konut dokunulmazlığı' suçundan ise 6’şar yıl hapisle cezalandırıldı.

Karacal ve Bay, toplam 72’şer yıl hapis cezasına çarptırılırken, takdiri indirim hükmünün uygulanmayacağını belirtildi.