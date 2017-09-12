Flaş gelişme... Rektör istifa etti

Özgün ve ayrıcalıklı eğitimin 5 olmazsa olmazı
Eğitim sisteminde yenilikçi yaklaşımlar artık çağımızın bir gereği. Klasikleşmiş kalıpları değiştirmek, özgün ve ayrıcalıklı bir eğitim vermek için eğitim sistemine farklı bakmak gerekiyor.
İzmir’in dördüncü kamu üniversitesi olarak kurulan ve uzun süredir eğitim faaliyetini sürdüren İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nin kurucu rektörü Prof. Dr. Galip Akhan görevinden istifa etti. 15 Temmuz darbe girişimin ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında üniversitede görev yapan çok sayıda akademisyen ve yönetici kadrosundan isim Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile atılmış, bazıları da tutuklanmıştı.
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