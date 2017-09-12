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    Flaş gelişme... Rektör istifa etti

    DHA
    12.09.2017 - 14:03 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 14:21

    İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Galip Akhan, YÖK'ün açtığı soruştuma üzerine görevinden istifa etti.

    İzmir’in dördüncü kamu üniversitesi olarak kurulan ve uzun süredir eğitim faaliyetini sürdüren İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nin kurucu rektörü Prof. Dr. Galip Akhan görevinden istifa etti. 15 Temmuz darbe girişimin ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında üniversitede görev yapan çok sayıda akademisyen ve yönetici kadrosundan isim Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile atılmış, bazıları da tutuklanmıştı.

     

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    Etiketler: rektör , istifa , YÖK , Soruşturma
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