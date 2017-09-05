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    Flaş gelişme... Netanyahu'nun eşine şok soruşturma!

    Hürriyet Haber
    05.09.2017 - 11:42 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 11:59

    İsrail'de yayınlanan Haaretz gazetesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu'nun dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma geçireceğini duyurdu. Sara Netanyahu, devlet imkânlarını özel konutlarında kullanmakla suçlanıyor.

    SUÇLAMALAR KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLECEK

    Haaretz'in haberine göre, İsrailli Başsavcı Acixhai Mandelblit kısa süre içinde Saray Netanyahu'yu suçlamalar konusunda bilgilendirecek.

    Netanyahu, devlet bütçesinden dondurma, alkol, kuaför, makyaj ve bahçe mobilyası için aşırı harcama yaptığı ve usulsüz şekilde 110 bin dolar değerinde eşya kabul ettiği belirtildi. 

    Netanyahu çifti, 2013'te skandalın patlak vermesinden sonra devlete dört yıl için toplam 4.000 şekel (yaklaşık bin dolar) ödeme yapmıştı.

    SORUŞTURMA DOLANDIRICILIKTAN RÜŞVETE GENİŞLEYEBİLİR

    Öte yandan, Binyamin Netanyahu'nın soruşturmasında tanık olarak yer alan Ari Harrow'un ifadesinin Netanyahu'ya yönelik davanın seyrini önemli ölçüde değiştirecek cinsten olduğu belirtiliyor.

    İsrail basını, Netanyahu'nun eski özel kalem müdürü Ari Harow'un İsrail polisiyle Netanyahu'nun rüşvet yaptığı konusunda ifade verme konusunda anlaştığını yazdı. Harrow'un ifadesinin soruşturmaya yeni bir boyut katması bekleniyor. 

    Soruşturmalardan biri, Netanyahu ve aliesinin zengin bir işadamından aldığı iddia edilen hediyelerle ilgili.

    Etiketler: israil , Binyamin Netanyahu , Soruşturma
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