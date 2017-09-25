Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet >Dünya>Flaş gelişme! Kuzey Irak'ta çatışma iddiası

    Flaş gelişme! Kuzey Irak'ta çatışma iddiası

    Hürriyet Haber
    25.09.2017 - 16:09 | Son Güncelleme: 25.09.2017 - 16:10

    Irak'ın Salahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu ilçesinde, Haşdi Şabi güçlerinin ateş açması sonucu 1 Peşmerge'nin hayatını kaybettiği iddia edildi.

    Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Tuzhurmatu Asayiş Sorumlusu Muhammed Faik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tuzhurmatu'dan Diyala'nın Hanekin ilçesine gitmekte olan 8 kişilik Peşmerge grubuna Haşdi Şabi tarafından ateş açıldığını belirtti.

    Peşmergelerin yol kenarında mola verirken Haşdi Şabi'nin saldırısına maruz kaldığını iddia eden Faik, olayda 1 Peşmerge'nin hayatını kaybettiğini, 2'sinin de yaralandığını söyledi.

    Faik, Peşmerge'ye ateş açan grubun Haşdi Şabi çatısı altında yer alan Asaib Ehlilhak örgütüne mensup olduğunu ileri sürdü.
    Öte yandan Haşdi Şabi Kuzey Cephesi Sözcüsü Ali Hüseyni ise Tuzhurmatu'da Haşdi Şabi ile Peşmerge arasında çatışma çıktığı yönündeki iddiaları yalanlayarak saldırının kaynağının bilinemediğini belirtti.

    Etiketler: ırak , Kuzey ırak , peşmerge
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri