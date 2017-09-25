Flaş gelişme! Kuzey Irak'ta çatışma iddiası

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Tuzhurmatu Asayiş Sorumlusu Muhammed Faik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tuzhurmatu'dan Diyala'nın Hanekin ilçesine gitmekte olan 8 kişilik Peşmerge grubuna Haşdi Şabi tarafından ateş açıldığını belirtti.

Peşmergelerin yol kenarında mola verirken Haşdi Şabi'nin saldırısına maruz kaldığını iddia eden Faik, olayda 1 Peşmerge'nin hayatını kaybettiğini, 2'sinin de yaralandığını söyledi.

Faik, Peşmerge'ye ateş açan grubun Haşdi Şabi çatısı altında yer alan Asaib Ehlilhak örgütüne mensup olduğunu ileri sürdü.

Öte yandan Haşdi Şabi Kuzey Cephesi Sözcüsü Ali Hüseyni ise Tuzhurmatu'da Haşdi Şabi ile Peşmerge arasında çatışma çıktığı yönündeki iddiaları yalanlayarak saldırının kaynağının bilinemediğini belirtti.