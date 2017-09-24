Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet >Dünya>Flaş gelişme! İran IKBY bölgesini top atışlarıyla vuruyor

    Flaş gelişme! İran IKBY bölgesini top atışlarıyla vuruyor

    Hürriyet Haber
    24.09.2017 - 11:37 | Son Güncelleme: 24.09.2017 - 11:45

    İran'ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentine bağlı dağlık sınır bölgelerini top atışlarıyla vurduğu belirtildi. Öte yandan, ABD'nin Irak Büyükelçiliği, yarın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) referandum sırasında gerçekleşmesi muhtemel karışıklıklar nedeniyle vatandaşlarını uyardı.

    Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İran topçu birliklerinin özellikle Balekayeti ve Hacı Omeran'a bağlı "Gundejor, Alane, Kunere, Dinoy Gewre, Dinoy Biçuk, Berde Zerde" köylerini aralıksız bombaladığı ifade edildi.

    Açıklamada, topçu atışlarının herhangi bir kayba yol açıp açmadığına dair bilgi paylaşılmadı.  Söz konusu gelişmenin İran'ın da şiddetle karşı çıktığı ve yarın düzenlenmesi planlanan "anayasaya aykırı" referandum öncesi yaşanması dikkati çekti.

    İran, daha önce de kendine muhalif İran-Kürdistan Demokrat Partisi'ne bağlı Peşmerge güçlerinin varlığını gerekçe göstererek, dağlık sınır bölgelerini top atışlarıyla vurmuştu.

    Etiketler: iran , ıkby , Irak
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri