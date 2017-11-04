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    Flaş gelişme! İran duyurdu: 'Geri alacaklar'

    Hürriyet Haber
    04.11.2017 - 15:00 | Son Güncelleme:

    Lübnan ziyaretinde konuşan İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in basın sözcüsü Ali Ekber Velayeti, Suriye Ordusu’nun Rakka’yı geri alacağını ifade etti.

    Velayeti, dün yaptığı açıklamada Suriye ordusunun Rakka şehrini ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri’nden (SDG) geri alacağını belirtti. SDG'nin büyük kısmının terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG oluşturuyor. 

    Reuters haber ajansı, Velayeti’nin, Beyrut ziyaretinde bir televizyon kanalına yaptığı yorumda “Yakın gelecekte hükümet güçleri ile Haşdi Şabi Suriye’de ve Fırat’ın doğusunda ilerleyişlerini ve Rakka şehrini kurtardıklarına şahit olacaksınız” dediğini aktardı.

    Velayeti sözlerinin devamında İran’ın ABD’nin Suriye’yi bölmesine izin vermeyeceğini de vurguladı.

    Etiketler: son dakika , son dakika haberi
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