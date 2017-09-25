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    Flaş gelişme! Irak: 'Türk ordusuyla manevralara başladık'

    Hürriyet Haber
    25.09.2017 - 19:36 | Son Güncelleme: 25.09.2017 - 20:12

    Irak Savunma Bakanlığı, Türkiye ile ortak sınırda Türk ordusuyla birlikte ortak manevralara başladıklarını açıkladı. Genelkurmay Başkanlığından da Silopi/Habur bölgesinde devam eden tatbikatın üçüncü safhasının yarın başlayacağı, söz konusu safhaya Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı unsurların da katılacağı bildirildi.

    Irak Savunma Bakanlığı'nın açıklamasını duyuran Reuters haber ajansı, Irak ve Türkiye'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referandum düzenlemesine karşılık olarak alınacak önlemler konusunda işbirliğine gittiğini duyurdu. 

    Irak Özel Kuvvetleri'ne mensup 30 askerin sınırda olduğu bildirildi.

    Flaş gelişme Irak: Türk ordusuyla manevralara başladık

    TSK'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

    Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 18 Eylül'de Silopi/Habur'da başlattığı tatbikata ilişkin bilgi verildi.

    Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 18 Eylül 2017 tarihinden itibaren Silopi/Habur bölgesinde icra edilmekte olan tatbikatın üçüncü safhasına 26 Eylül 2017 tarihinde başlanacaktır. Tatbikatın bu safhası, bugün akşam saatlerinde bölgeye intikal eden Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlik/unsurların da katılımı ile birleşik olarak icra edilecektir." ifadeleri yer aldı.

    Flaş gelişme Irak: Türk ordusuyla manevralara başladık

    Tatbikatın bu safhası, bugün akşam saatlerinde bölgeye intikal eden Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlik/unsurların da katılımı ile birleşik olarak icra edilecektir."

    Flaş gelişme Irak: Türk ordusuyla manevralara başladık
     

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    Etiketler: ırak , Kuzey ırak , sınır , son dakika
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