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    Hürriyet >Dünya>Flaş gelişme! 'Irak ile masaya oturacağız'

    Flaş gelişme! 'Irak ile masaya oturacağız'

    AA
    20.09.2017 - 16:19 | Son Güncelleme: 20.09.2017 - 17:16

    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, 25 Eylül'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

    Barzani, "Maalesef bize şu ana kadar iyi bir alternatif sunulmadı. Referandumdan sonra Bağdat ile masaya oturacağız." dedi.

    Barzani, Süleymaniye kentindeki "evet" mitinginde yaptığı konuşmada, düzenleyecekleri referandumun normal ve yasal olduğunu öne sürerek, "Bu, suç değil. Yaklaşık 100 yıl boyunca haksızlığa uğrayan bir halk, bağımsızlık talebinde bulunuyor." dedi.

    Referandumun ardından merkezi hükümet ile görüşmeye hazır olduklarını vurgulayan Barzani, şunları söyledi:  "Referandum sonrası Bağdat'la tüm sorunların çözülmesi için uluslararası toplumun desteğiyle çok ciddi ve dostane diyaloğa geçmeye hazırız. Tüm sorunları bir ya da iki yıl içinde çözdükten sonra güzellikle ve kardeş gibi veda ederiz. 100 yıl boyunca 'ortak ve kardeş gibi yaşayalım' dedik ancak siz kabul etmediniz. O zaman gelin komşu gibi yaşamak için vedalaşalım. Siz dostumuz kardeşimiz, müttefikimizsiniz."

    Barzani, "Belki birçoğu yanlış anlamıştır ancak bize göre referandum dünyanın sonu değildir. Kürdistan halkının kararı da her şeye bir son getirecek anlamı da taşımıyor." dedi.  Öte yandan Mesut Barzani, miting öncesi Süleymaniye'de Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum ile bir araya geldi.
    Cumhurbaşkanı Masum, 16 Eylül'de Bağdat ile Erbil arasındaki sorunların çözümü için "yapıcı diyalog" çağrısında bulunmuştu.

     

    Etiketler: Irak , kuzey ırak , IKBY
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