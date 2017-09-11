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    Flaş gelişme: iPhone 8 değil iPhone X geliyor!

    Hürriyet Haber
    11.09.2017 - 13:35 | Son Güncelleme: 11.09.2017 - 13:35

    Apple'ın yarın tanıtacağı ve büyük merakla beklenen yeni iPhone'ları ABD'deki lansman öncesinde sızdı. Bir Apple çalışanı olduğu tahmin edilen kişi, yeni telefonun isminin iPhone X olacağını duyurdu.

    Akıllı telefon dünyasını kökünden değiştiren Apple’ın yeni amiral gemisi yarın tanıtılacak. ABD’de düzenlenecek etkinlik öncesinde ise Apple büyük bir şok yaşıyor. Apple’da çalıştığı tahmin edilen bir kişi, Apple’ın yeni cihazlarının detaylarını sosyal medyadan ve internet üzerinden sızdırdı.

    Apple hakkında haberleri ve içeriğiyle bilinen web sitelerine de yansıyan haberlere göre 3 yeni iPhone modeli tüketiciye sunulacak. Markanın amiral gemisinin isminin iPhone X olacağı duyurulurken, daha hesaplı modelin ise iPhone 8 olacağı belirtildi.

    Geçtiğimiz haftalarda üzerinde tuş olmayacağı iddia edilen iPhoneX’te ise yüz tanıma sistemi olacağı ve bu sistem sayesinde telefonun açılıp kapanabileceği belirtildi. Yeni telefonlar açıldıktan sonra içine yüklenen bilgilendirme kılavuzunun içeriğini paylaşan ismi açıklanmayan kişi iPhone’ların yanı sıra yeni bir Apple Watch ve kulaklık sisteminin de tanıtılacağını duyurdu.

    İlk iPhone’un piyasaya çıkmasının ardından geçen 10 yıllık sürece gönderme yapılmak için ismi iPhoneX olan telefonla birlikte piyasaya çıkacak iPhone8 ve iPhone8 Plus modellerinin işlemcilerinde ve boyutlarında fark olduğu belirtildi.

    iPhoneX’te geleneksel tuşun olacağı tahmin edilirken 5.8 inçlik OLED ekranla birlikte yeni emojilerin de gelmesi bekleniyor. Animoji adı verilen bu yeni mesajlaşma sisteminde herkesin kullandığı emojiler 3 boyutlu olacak ve kullanıcının ruh haline göre poz verebilecek.
    Pazar değeri 815 milyar dolar olan Apple’ın 3. nesil Apple Watch sunacağı ve bu Apple Watch’ın bir telefon gibi kullanılabileceği öne sürüldü.

    iPhone 8’in 2GB’lık bir RAM’e sahip olacağı belirtilirken iPhone8 Plus ve iPhone X’in 3GB RAM’i olduğu iddia edildi. iPhoneX’in arka kamerasının 12 MP olacağı ve 4K video çekimi desteklediği belirtilirken, ön kameranın ise 7MP olduğu vurgulandı. Ön kameranın 1080p çekimi destekleyeceğinin altı çizildi.

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