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    Flaş gelişme... 'Haşdi Şabi korkusuyla Kerkük'ten göç başladı'

    DHA
    18.10.2017 - 17:08 | Son Güncelleme:

    DHA'nın haberi göre, Haşdi Şabi saldırısı korkusuyla, Kerkükten Süleymaniye ve Erbile yoğun bir göç yaşanıyor. Öte yandan, KYB Kerkük Temsilcisi Aso Mamend, Iraklı güçlerin, Kerkük’e vali atanması için yarın il meclisini toplayacaklarını belirttiklerini ve Haşdi Şabi’nin yarın Kerkük’ten çekileceğini söyledi.

    Süleymaniye’de basın toplantısı düzenleyen KYB Kerkük Temsilcisi Mamend, dün geceyi Kerkük'te geçirdiğini, kentte durumun sakin olduğunu ve halkın evlerine döndüğünü söyledi.

    Mamend, bugün de Kerkük'e döneceğini dile getirerek, Haşdi Şabi’nin yarın kentten çekileceğini kaydetti. Valilik makamının, KYB olarak kendi payları olduğunu ve Irak güçlerinin kendilerine yeni vali atanması için yarın il meclisini toplayacaklarını söylediklerini dile getiren Mamend, yakın zamanda yeni birini vali olarak atayacaklarını belirtti. 

    "ÇEKİLMEK EN İYİ SEÇENEKTİ"

    KYB politbürosunun Bağdat’a, ’Kerkük'te kontrol, poliste olmalı’ demek için kendisini görevlendirdiğini söyleyen Mamend, kendisinin de Irak Başbakanı Haydar Abadi’nin temsilcisine Haşdi Şabi’nin bir an önce Kerkük’ten çekilmesi gerektiğini söylediğini kaydetti. Iraklı güçlerin, halkın korunması için teminat verdiğini dile getiren Kerkük Temsilcisi Mamend, "Eğer referandum yapılırsa Kerkük tehlikeye girecek denildi. Daha sonra da Kerkük'e saldırı oldu. Şiddetli bir çatışma yaşandı; ancak güçler karşı koymadı. Çekilmek en iyi seçenekti; çünkü çekilmeseydik binlerce peşmerge şehit düşecekti" dedi.

    HAŞDİ ŞABİ KOMUTANI ÖLDÜ

    Irak ordusuyla birlikte hareket eden Haşdi Şabi’nin Sözcüsü Ahmed Esedi bugün yaptığı açıklamada, Musul Barajı yakınlarında peşmergeyle dün yaşanan çatışmada ’Ebu Yasır’ kod adlı Haşdi Şabi İstihbarat Müdür Yardımcısı Ubeydi'nin öldürüldüğünü duyurdu.

    Etiketler: Kuzey Irak , Haber
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