Flaş gelişme! Barzani'nin yardımcısına hapis cezası istendi

Irak Yüksek Yargı Meclisi'nin, Iraklı güçleri “işgalci” olarak nitelendirdiği gerekçesiyle Kosret Resul için 7 yıl hapis cezası istediği belirtildi.

ÇOK SAYIDA İNSAN ERBİL'DE TOPLANDI

AA'nın haberine göre Irak güçlerinin, Kerkük'teki hezimetin ardından Erbil'i de almak için kente doğru hareket etmeye başladığı iddiası üzerine Erbil'de toplanan bir grup vatandaş gösteri düzenledi. Sosyal medya hesaplarında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı basın kuruluşları tarafından Kerkük'te ayaklanma başladığına yönelik haberler ise yalanlanıyor. IKBY Dışişleri Bakanı Falah Mustafa Bakır, "Hiçbir zaman Irak ordusu ile savaşma niyetinde olmadıklarını" söyledi. Kerkük'te bulunan Irak Türkmen Cephesi temsilciliğine saldırı düzenlendi. IKBY, pazartesi gününden beri 100 bin Kürt kökenli kişinin Kerkük'ten kaçtığını aktardı.

Erbil'in en işlek caddelerinden İskan'da bir araya gelen onlarca kent sakini, Irak güçlerinin kente doğru harekete geçtiği iddiasına karşı gösteri düzenleyip, ellerindeki otomatik silahlarla havaya ateş açmaya başladı.

Caddede toplanan ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrakları taşıyan grup, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ve Haşdi Şabi karşıtı slogan attı. Göstericilerin kesintisiz bir şekilde havaya ateş açması nedeniyle olay yerine gelen emniyet güçleri, silah taşıyan vatandaşları gözaltına aldı.

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