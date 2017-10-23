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    Flaş gelişme... ABD ile Endonezya arasında kriz!

    Hürriyet Haber
    23.10.2017 - 09:40 | Son Güncelleme:

    Endonezya Genelkurmay Başkanı Gatot Nurmantyo'nun Cumartesi günü resmi davet üzerine gittiği ABD'ye girişine izin verilmemesi iki ülke arasında kriz çıkardı.

    Endonezya Genelkurmay Başkanı General Gatot Nurmantyo 23 Ekim’de ABD’de düzenlenecek olan konferansa davet edilmişti. Ancak ABD’li mevkidaşı Josepf Dunford’un resmi davetlisi ve vizesi olmasına rağmen Nurmantayo’nun ülkeye girişine izin verilmedi.

    Genelkurmay Başkanının ABD’ye alınmaması iki ülke arasında krize yol açtı. ABD, Endonezya’dan resmi olarak özür dilerken tansiyon Pazartesi günü Endonezya’dan gelen açıklamalarla daha da yükseldi.

    Flaş gelişme... ABD ile Endonezya arasında kriz

    Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada “detaylı bir açıklama bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

    ABD’nin Cakarta Büyükelçiliğinde temaslarda bulunan Marsudi, “Bu acil bir durum ve ABD’li yetkililerle sorunun ne olduğu konusunda görüşmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

    Etiketler: kriz
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