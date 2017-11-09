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    Flaş açıklama! "Türkiye'ye baskıyı sürdüreceğiz"

    Hürriyet Haber
    09.11.2017 - 12:39 | Son Güncelleme:

    Reuters haber ajansının aktardığına göre, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satın almasını ‘kendi ulusal kararı’ olarak niteleyen NATO’nun ABD Hava Kuvvetleri Komutanı Tod Walters “S-400 anlaşmasında henüz sona gelinmedi. Daha önce de söylediğimiz gibi Türkiye’de S-400 yok” dedi. Walters, Türk askeri yetkililerini NATO sistemlerini entegre olabilen sistem satın almak için 'baskı' yapmayı sürdüreceklerini ifade etti.

    Almanya’nın başkenti Berlin’de Reuters ajansına konuşan Walters, Türk askeri yetkililere NATO sistemlerine entegre olabilen sistemler satın almaları konusunda baskı yapmaya devam ettiklerini ve S-400 füze savunma sisteminin böyle bir özelliğe sahip olmadığını vurguladı. 

    Walters, "NATO olarak bölgede artık S-400 kapasitesine sahip ve ortak çalışabilirlik seviyesi yüksek silahlarımız var" ifadesini kullandı.

    "ORTAK İMZA ATILACAK"

    Brüksel'deki NATO savunma bakanları toplantısı kapsamında, Ankara ile Fransa ve İtalya arasında ortak hava savunma sistemi geliştirilmesi konusunda nihai anlaşma imzalanacağı açıklanmıştı.. İmza törenine Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Fransız ve İtalyan mevkidaşlarının yanı sıra firma yetkilileri de katılacak.

    Anlaşma, Fransız-İtalyan konsorsiyumu Eurosam'ın yeni nesil hava savunma sistemlerinin tedariki, üretimi, geliştirilmesi ve ihracatını kapsıyor. Fransız-İtalyan ortak yapımı SAMP-T füze sistemleri ile Türkiye'nin kısa vadedeki ihtiyaçları karşılanacak. Milli hava savunma sistemi HİSAR için teknoloji transferi sağlanacak.

     

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    Etiketler: son dakika , haberler
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