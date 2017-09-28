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    Flaş açıklama! 'Türkiye ve Irak başbakanı görüşecek'

    Hürriyet Haber
    28.09.2017 - 13:18 | Son Güncelleme: 28.09.2017 - 13:18

    Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Başbakan Binali Yıldırım ve Irak Başbakanı Haydar el İbadi'nin kısa süre içinde görüşeceğini açıkladı. Bozdağ, Türkiye'nin Irak'taki merkezi hükümeti muhatap almaya kararlı olduğunu aktardı.

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    Etiketler: Irak , Ikby , referandum
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