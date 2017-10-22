Flaş açıklama! Sevgilimi taciz ettiğini biliyordum

New York Times’a konuşan Quentin Tarantino, Hollywood'u sarsan cinsel taciz skandalının başrolündeki isim Harvey Weinstein’ın yaptıklarından haberi olduğunu söyledi.

ABD’li yönetmen, daha önce klasikleşmiş eserleri 'Pulp Fiction' (Ucuz Roman), 'Django Unchained' (Zincirsiz) ve 'Inglorious Basterds’da (Soysuzlar Çetesi) birlikte çalıştığı Weinstein hakkında, "Ortada normal dedikodulardan daha fazlası vardı. Bu dedikodular ikinci ağızdan değildi. Bazı şeyler yaptığını biliyordum. Keşke duyduklarım hakkında sorumluluk alsaydım. O sırada yapmam gerekenleri yapsaydım, onunla çalışmamam gerekirdi” dedi.

Weinstein’ın daha önce eski sevgilisi Mira Sorvino’yu da taciz ettiğini anlatan Tarantino, “Şimdi söyleyeceğim her şey rezil bir bahane gibi gözükecek” açıklamasını yaptı.