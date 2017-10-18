Flaş açıklama! "Şahsi çıkarları için karşı tarafla anlaştılar"

Resul, Kerkük vilayetinin kısa bir süre içerisinde Irak güçlerinin denetimine geçmesine ilişkin yayımladığı yazılı açıklamada şunları ifade etti:

"Yaralarımızı daha da derinleştiren, parti içerisindeki bazı kara eller KYB'nin hedeflerinden şaşıp, parti başkanlığına sormadan kendi şahsi ve geçici çıkarları için Kerkük'ü işgal edenlerle iş birliğine girip, onlara yardımcı oldu.

Bu kirli işin sonunda söz konusu kişiler tarihimizin kara sayfalarına geçtiler. Karşımızda eşit olmayan askeri gücün bulunması ve aynı zamanda içimizdeki kara ellerin karşı tarafla iş birliğinden dolayı mevzilerimizden çekilmek zorunda kaldık.

"Irak güvenlik güçleri, Kerkük'e askeri operasyon başlatmadan önce cephelerin büyük çoğunluğunu elinde tutan KYB'li Peşmergelerin çatışmaksızın bölgeden çekildiği iddia edilmişti.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR