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    Flaş açıklama! "Kerkük'te çatışma ihtimali yüksek!

    Hürriyet Haber
    12.10.2017 - 09:35 | Son Güncelleme:

    Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rudaw'ın haberine göre, ABD eski Bağdat Büyükelçisi Zalmay Halilzad, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin Kerkük'e saldırmak için Haşdi Şabi'yi teşvik ettiğini söylerken, bu bölgede çatışma olasılığının yüksek olduğunu aktardı. Öte yandan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi merkezi hükümetle sınır kapıları ve bankalar konusunda yaşanan konuları müzakere etmek istediğini açıkladı.

    Zalmay Halilzad, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran'a sert eleştiride bulundu. Kasım Süleymani'nin Irak'ta olduğunu dile getiren Halilzad, İranlı komutanın Kerkük'e saldırmak için Haşdi Şabi'yi teşvik ettiğini belirtti.

    "ÇATIŞMA İHTİMALİ GİDEREK ARTIYOR"

    ABD'li diplomat, “Irak ve Kürdistan güçleri arasında çatışma olasılığı gittikçe artıyor” değerlendirmesinde bulundu.

    Washington'ın bu duruma karşı sessiz kalmaması gerektiğini kaydeden Zalmay Halilzad, çatışmanın çıkmaması için Amerika'nın doğrudan rol oynaması gerektiğini vurguladı.

    "IRAK İLE GÖRÜŞMEYE İSTEKLİYİZ" 

    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, bugün yaptıkları bir açıklamada Irak hükümetiyle müzakere yapma konusunda istekli olduklarını açıkladı.

    IKBY’nin görüşme yapmak istediği noktalar ise bölgedeki havaalanları, sınırlar ve bankaların kimin yönetiminde olacağı. Yapılan yazılı açıklama, Bağdat yönetiminin referandum sonrasında yaptığı hamlelerin ardından geldi.

     

    Etiketler: Kerkük , IKBY , barzani , Irak , Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
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