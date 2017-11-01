Flaş açıklama! "Fişhabur sınır kapısı hâlâ kontrolümüzde"

Dicle Nehri üzerinde yer alan 1991'den bu yana IKBY'nin denetimindeki Fişhabur'da bulunan Peşmerge yetkilileri, AA muhabirine yaptıkları açıklamada söz konusu geçiş noktasının kendi kontrollerinde olduğunu ve henüz Irak güçlerinin bölgeye intikal etmediğini iddia etti.

Fişhabur'dan Suriye'ye geçişlerin de normal bir şekilde devam ettiğini belirten yetkililer, Kerkük'e askeri operasyonun düzenlendiği 16 Ekim'den bu yana Fişhabur'da herhangi bir askeri hareketliliğin olmadığını söyledi.

Duhok vilayeti sınırları içinde yer alan Fişhabur, Irak-Suriye arasındaki Rabia Sınır Kapısı'nın kısa bir süre önce Irak güçlerince kontrol edilmesinden sonra Kürt Bölgesi'nin Suriye'ye açılan tek kapısı konumunda bulunuyor.