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    Flaş açıklama! FETÖ'cülerin iade talebini kabul etmediler

    BBC Türkçe
    24.10.2017 - 17:44 | Son Güncelleme:

    Nijerya hükümeti, terör örgütü FETÖ ile bağlantılı olduğu belirtilen yaklaşık 1000 kadar kişiyi Türkiye'ye iade edecekleri yönünde çıkan haberler üzerine bir açıklama yaptı. Hükümet, terör örgütü FETÖ üyesi olmakla suçlanan kişilerin iade talebini kabul etmediklerini söyledi.

    Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama'nın Sözcüsü Sarah Sanda'nın dün yaptığı açıklamada Türkiye'nin Nijerya'da sığınma hakkı almış şahıslar hakkında iade talebinde bulunduğu doğrulanırken Bakan Onyeama'nın şu sözlerine yer verildi:

    "Nijerya'da yasal yollarla bulunan herkes, Nijerya ve uluslararası yasaların koruması altındadır."

    Türkiye'nin iade talebine yönelik haberler, Türkiye'yi ziyaret eden Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin ardından ortaya çıkmıştı. Bu görüşmede iade konusunda bir uzlaşmaya varıldığını iddia edilmişti.

    Açıklamada, "Kafa karışıklığını gidermek için, Nijerya Dışişleri Bakanlığı açıkça böyle bir anlaşmanın yapılmadığını belirtmek ister" ifadeleri yer aldı.

    BBC Monitoring'in (İzleme Servisi) haberine göre, Nijerya Dışişleri Bakanlığı, ülkelerinde faaliyet gösteren terör örgütü FETÖ okullarıyla ve hastanelerinin kapatılmasıyla ilgili Türkiye'den talep geldiğini de doğrularken bu konuda bir adım atıp atmayacakları konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.

    Etiketler: son dakika , haber
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