Flaş açıklama! "ABD, Bağdat'ı tercih edeceğini söylemişti"

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Haşdi Şabi komutanı Falih Feyaz, “ABD'li yetkililer Kürtlere 'Referandumdan sonra, Erbil ile Bağdat arasında bir tercih yapmak durumunda kalırsak, Bağdat'ı tercih ederiz' diye bildirmişti” dedi.

Rus medyasına verdiği röportajda Feyaz, Rusya'nın tavrına ilişkin olarak da, “Rusya da Kerkük'te yaşananları olumlu görüyor. Ayrıca Moskova'nın Irak'ın toprak bütünlüğüyle ilgili tavrı açık ve nettir” ifadelerini kullandı.

Kürt yetkililer, referandumdan sonra Bağdat'ı desteklediğinden dolayı Washington'ı eleştirmişti.