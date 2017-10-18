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    Flaş açıklama! "ABD, Bağdat'ı tercih edeceğini söylemişti"

    Hürriyet Haber
    18.10.2017 - 10:58 | Son Güncelleme:

    Erbil merkezli Rudaw haber sitesinin haberine göre, Haşdi Şabi Komitesi Başkanı Falıh Feyaz, ABD'lilerin daha önce Erbil ile Bağdat arasında, Bağdat'ı tercih edeceğini bildirdiğini söyledi. Kerkük'te yaşanan büyük bozgunun ve Peşmerge'nin kaçmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı IKBY ile Bağdat arasında taraf olmayacağını açıklamıştı. 

    Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Haşdi Şabi komutanı Falih Feyaz, “ABD'li yetkililer Kürtlere 'Referandumdan sonra, Erbil ile Bağdat arasında bir tercih yapmak durumunda kalırsak, Bağdat'ı tercih ederiz' diye bildirmişti” dedi.

    Rus medyasına verdiği röportajda Feyaz, Rusya'nın tavrına ilişkin olarak da, “Rusya da Kerkük'te yaşananları olumlu görüyor. Ayrıca Moskova'nın Irak'ın toprak bütünlüğüyle ilgili tavrı açık ve nettir” ifadelerini kullandı.

    Kürt yetkililer, referandumdan sonra Bağdat'ı desteklediğinden dolayı Washington'ı eleştirmişti.

     

    Etiketler: Kuzey Irak , Barzani , son dakika
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