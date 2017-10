fizy’nin en çok dinlenen albümü: Dönersen Islık Çal

fizy’de Eylül ayının en çok dinlenen yerli ve yabancı listeleri belirlendi. Eylül’de en çok dinlenen yerli albüm listelerinin birincisi ‘Dönersen Islık Çal’ diyen Manuş Baba oldu. Tarkan, en çok dinlenen yerli sanatçı olarak zirvedeki yerini korudu. Gençlerin fenomeni haline gelen Aleyna Tilki’nin ‘Sen Olsan Bari’si geçen ay olduğu gibi Eylül ayının en çok dinlenen şarkısı oldu.

Eylül’de İspanyol rüzgarı esti

Eylül’de fizy’nin en çok dinlenenler listesinde İspanyol rüzgarı esti. Luis Fonsi & Daddy Yankee’nin ‘Despacito & Mis Grandes Éxitos’ adlı albümü en çok dinlenen listesinde ilk sıradaydı. Inna, en çok dinlenen sanatçı olurken, en favori şarkılar listesinin kazananı No Method’un seslendirdiği ‘Let Me Go’ oldu. Video seçeneği ile sadece kulağa değil gözlere de hitap eden fizy’de en çok izlenen yabancı klip Inna’nın Gimme Gimme şarkısı, yerli klip ise Aleyna Tilki’nin hiti ‘Sen Olsan Bari’ olarak yer aldı.

Eylül’de en çok dinlenen ilk 5 yerli sanatçı

· Tarkan

· Manuş Baba

· Sezen Aksu

· Koray Avcı

· Sagopa Kajmer

Eylül’de en çok dinlenen ilk 5 yabancı sanatçı

· Inna

· Luis Fonsi & Daddy Yankee

· Taylor Swift

· Ed Sheeran

· No Method

Eylül’de en çok dinlenen ilk 5 yerli albüm

· Dönersen Islık Çal - Manuş Baba

· 10 – Tarkan

· Sonra Dersin Ki - Koray Avcı

· Haddinden Fazla - Ebru Yaşar

· Sen Olsan Bari - Aleyna Tilki

Eylül’de en çok dinlenen ilk 5 yabancı albüm

· Despacito & Mis Grandes Éxitos - Luis Fonsi & Daddy Yankee

· Let Me Go - No Method

· Ruleta - Remixes – Inna

· Ed Sheeran

· Look What You Made Me Do - Taylor Swift

Eylül’de en çok dinlenen ilk 5 yerli şarkı

· Sen Olsan Bari - Aleyna Tilki

· Koştum Hekime - Burak King

· Erik Dalı / Sendemi Oldun Ankaralı / Huriyem - Ömer Faruk Bostan

· Aşinayız - Murat Dalkılıç feat. Oğuzhan Koç

· Yakarım Geceleri - Koray Avcı

Eylül’de en çok dinlenen ilk 5 yabancı şarkı

· Let Me Go - No Method

· Ruleta - Inna

· Shape of You - Ed Sheeran

· Look What You Made Me Do - Taylor Swift

· Despacito - Luis Fonsi & Daddy Yankee

Eylül’de en çok izlenen ilk 5 yerli klip

· Sen Olsan Bari - Aleyna Tilki

· Şampiyon – Hadise

· Yolla – Tarkan

· Sayın Seyirciler (feat. Ece Seçkin) - Ozan Doğulu

· Ya Bu İşler Ne - Mabel Matiz

Eylül’de en çok izlenen ilk 5 yabancı klip

· Gimme Gimme - Inna

· Despacito - Luis Fonsi

· Look What You Made Me Do - Taylor Swift

· Dame Dame - Claydee

· Ruleta (feat. Erik) – Inna

fizy’de en çok dinlenen listeler

· En Yeniler (Yerli)

· Easy Sounds

· Slow Hits (Yerli)

· Sevgiliye İsyan

· Okula Dönüş