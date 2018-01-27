Fizik öğretmenleri CERN’de

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nde (CERN) yapılan Türk Öğretmen Çalıştayı’na 36 fizik öğretmeni davet edildi. Bu yıl 8’incisi düzenlenen etkinliğe, Kabataş Erkek Lisesi’nde fizik öğretmeni olarak görev yapan Gürsel Kaya da katıldı. Programda ilk kez yer alan Kaya, şu bilgileri verdi:

“Fizik öğretmenlerinin başvurabildiği Türk Öğretmen Çalıştayı Cenevre CERN Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nde yürütülüyor. Sınav sonuçları ve özgeçmişle başvurduğumuz bu programa seçilip CERN’den davet alıyoruz. Öğretmen seçimi tamamen CERN’de görev alan Türk bilim insanları tarafından yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı da buna destek oluyor. Benim gibi 36 öğretmen bu çalıştay için davet edildi.

BİRİNCİ AĞIZDAN BİLGİ ALIYORLAR

Burada bir haftalık eğitim alıyoruz. Parçacık fiziği dersleri ve uygulama çalışmaları veriliyor. Dünyanın en büyük parçacık hızlandırıcısının bulunduğu yerde büyük çarpışma deneylerinin yapıldığı noktaları gözlemliyoruz. Örneğin CERN’in meşhur üç ülke sınırları içindeki tünellerinin nasıl olduğunu küçük bir kesitte izledik. Ayrıca en son buluşları Higgs Parçacığı’nı (Higgs Bozonu) yerinde ve birinci ağızdan öğreniyoruz.”

PROGRAMIN AMACI FARKINDALIK OLUŞTURMAK

Eğitimcilerin verdiği bilgiye göre, programın amacı CERN ve teknolojinin geldiği son nokta hakkında farkındalık oluşturmak; öğretmenler aracılığıyla lise öğrencilerini bu alana teşvik ederek, geleceğin bilim insanları yetiştirmek. Öğretmenlerin son gelişmeleri yerinde öğrenmesini de sağlayan programda, uluslararası işbirliği ve ekip çalışmalarının önemi de vurgulanıyor.