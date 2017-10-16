Fiyatları dudak uçuklatıyor! Alıcı çıkmadı...

Cumhuriyet Mahallesindeki dernek binasında düzenlenen mezatta Bilecik, Eskişehir, İzmit ve Bursa'dan gelen güvercin sevenler katıldı. Değeri 5 bin lirayı bulan kostüm güvercinlere alıcı çıkmadı. 2'inci el bir araba fiyatında olan Çifttepe Miski ve Çifttepe Araplar cinsi güvercinlere 2 bin TL fiyat verilirken, sahibi bu fiyatı az buldu.

Bilecik Kanatlı Hayvan Sevenler ve Yetiştirenler Derneği Başkanı Serdar Akın, çevre illerden 17’si satıcı olmak üzere 40 kişinin mezatta katıldığını belirterek, "Miski, Limon, Gök, Mermeri, Çakmaklı, Menekşe, Sabuni ve Arap cinsi 250 güvercinin bugün mezatımızda satışa sunuldu. Fiyatların boy, pos, paça ve tepe güzelliğine göre 200 ila 5 bin lira arasında değişiklik gösterdi. Çifttepe Miski ve Çifttepe Araplar cinsi güvercinlere sahipleri tarafından 5 bin lira değer biçildi.Fakat bu fiyatlara alıcı çıkmadığı için serbest fiyat uygulamasına geçildiği esnada güvercinlere 2 bin lira veren oldu, ama bizim dilimizde sahibi bunu duymadı. Yani ücreti uygun bulmadı. Bu yüzden o kuşlar satılmadı" dedi.

Öte yandan, güvercinleri sevdirmek amacıyla çevre illerden gelen katılımcılara teşekkür eden Dernek Başkanı Serdar Akın, kostüm kuşu mezatlarının her ayın ikinci haftası cumartesi günü yapılacağını sözlerine ekledi.