‘Fiyatlara dikkat’

Coral Travel’ın erken rezervasyon kampanyasının 20 Kasım’da başladığını ifade eden Coral Travel Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Kamçı, “Şu an halen bazı otellerde yüzde 50’ye varan indirimler söz konusu. Bu oranlar her ay yüzde 5 azalarak mayıs ayına kadar devam edecek. Fakat otellerin diğer pazarlardan aldıkları erken rezervasyonlar da iyi giderse belli başlı otellerde daha erken Nisan ayı içinde sona erebilir” dedi.

POZİTİF DURUM VAR

Bu sezon erken rezervasyon oranının toplam satışlar içindeki oranının yüzde 50’nin üzerinde gerçekleşmesini beklediklerini ifade eden Mehmet Kamçı, “Bu dönemde rezervasyon yaptıran misafirlerin daha çok A-B-C1-C2 kategorisinden olduğunu ve toplam içinde yüzde 80’e yakın bir yer tuttuğunu ifade edebiliriz. Fakat erken rezervasyon iptal sigortası sayesinde erken rezervasyon alışkanlığının daha geniş kitlelere yayıldığını ve her kesimden misafirin bu fırsatlardan yararlanmaya başladığını da ifade etmek gerekir. Ayrıca bu yıl geçmiş yıllara oranla daha fazla misafirin yararlanmasını bekliyoruz. Şu ana kadar gerçekleşen satışları da bu pozitif durumun bir göstergesi olarak kabul edebiliriz. Geçen yıla göre yüzde 15’in üzerinde bir gelişim göstermesi sürpriz olmamalı” diye konuştu.

ÖNEMLİ HALE GELDİ

Coral Travel olarak 2018 erken rezervasyon döneminde en az 70 bin kişiye ulaşmayı hedeflediklerine dikkat çeken Mehmet Kamçı, “Bunun gerçekleşmesi yıl sonu hedeflerimiz için önemli bir eşiğin geçilmesi anlamına gelecek. Tüm bunların yanında yurtdışından aldığımız olumlu gelişmeler fiyat artışı anlamında iç pazar müşterisinin aleyhine bir durum da ortaya koyabilir. Bu sebeple 2018 erken rezervasyon kampanyası yerli turist için çok daha önemli bir hale gelmiştir. Hem fiyat artışlarından olumsuz etkilenmemek hem de tercih edilen otellerde yer bulabilmek adına Türk tatilcilere geçen yıllara oranla çok daha erken rezervasyon yaptırmaları gerekeceğini şimdiden hatırlatmakta yarar görüyoruz. Erken rezervasyon kampanyası hakkında detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak için Coral Travel Çağrı Merkezi 444 0 684’ü arayabilir ya da www.coraltatil.com adresine ulaşabilirsiniz” ifadelerini kullandı.