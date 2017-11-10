Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Fiyatlar yükseliyor

Fiyatlar yükseliyor

Hürriyet Haber
10.11.2017 - 00:14 | Son Güncelleme:

Başakşehir’İN en büyük avantajı, büyük ölçekli kamu yatırımlarına yakın konumda bulunması sebebi ile oldukça kuvvetli bir gelişim potansiyeline sahip olması.

Ulaşım projeleri, 3. havalimanı, 3. köprü bağlantı yolları, Kanal İstanbul, şehir hastanesi, şehir parkı gibi projeler son yıllarda bölgeye hareketlilik getirdi ve bu hareketliliğin devam etmesi de bekleniyor.

ULAŞIM KOLAYLAŞACAK
İlçedeki ulaşım yatırımları hakkında bilgi veren TSKB Gayrimenkul Değerleme Kurumsal Kalite ve İş Geliştirme Departmanı Yönetici Yardımcısı Gamze Ertaş Karcıoğlu, “2019 yılında açılması planlanan Başakşehir-Kayaşehir metro hattı ile Başakşehir-Kayaşehir-Olimpiyat tramvay hattı bölgeye değer katan önemli ulaşım projelerinden. 13,5 km’lik Başakşehir-Kayaşehir-Olimpiyat tramvay hattı ile açılması planlanan Halkalı-Arnavutköy-3.Havalimanı raylı sistem hattı entegre olduğunda 3. havalimanına ulaşım kolayca sağlanabilecek. Kuzey Marmara Otoyolu’nun bağlantı yollarına ve 3. havalimanına bu projeler ile kolayca ulaşılabilecek olması Başakşehir’i bölgesel bir merkez haline getiriyor ve bu gayrimenkul değerlerini de etkiliyor” dedi. 2020 yılında faaliyete geçirilmesi planlanan şehir hastanesinin ise 2 bin 682 adet yatak kapasiteli olacağını söyleyen Karcıoğlu, “Ayrıca, proje ile yaklaşık 9 bin kişiye istihdam sağlanması planlanıyor. Bu da konuta talebin artması anlamına geliyor. Kayabaşı’nda yapılan şehir parkları da bölgeye değer katan diğer bir önemli faktör” dedi.

M²’Sİ 6 BİNİ BULDU
Genellikle orta ve orta üst sınıfa hitap eden Başakşehir’de gayrimenkul değerlerinin artış gösterdiğini ifade eden Karcıoğlu, “Markalı konutların sayısının da hızla arttığı Başakşehir’de sadece son 2 yılda yüzde 23’ü bulan değer artışları yaşandı. 2017 yılı itibarıyla, Başakşehir’deki yeni konutların metrekare satış fiyatı 3 bin - 3 bin 800 lira bandında. Emlak Konut GYO ve TOKİ öncülüğünde yapılaşmanın başladığı Kayabaşı bölgesinde ise konutların metrekare fiyatı 2 bin 500 lira ile 3 bin 300 lira aralığında. Markalı konut projelerinde ise fiyatlar metrekare başına 4 bin lira ile 6 bin lira arasında değişiyor. Başak Mahallesi’nde, 2017 yılında yeni konut değerlerinin ortalama fiyatlarının 3 bin 800 liradan başladığını ve 4 bin 600 liraya kadar çıktığını görüyoruz. Başakşehir Mahallesinde ise, yeni konutların metrekare fiyatı 3 bin 400 lira ile 4 bin 400 lira arasında değişiyor” diye konuştu.

Etiketler: gayrımenkul , gazetehaberleri
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri