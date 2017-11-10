Fiyatlar yükseliyor

Ulaşım projeleri, 3. havalimanı, 3. köprü bağlantı yolları, Kanal İstanbul, şehir hastanesi, şehir parkı gibi projeler son yıllarda bölgeye hareketlilik getirdi ve bu hareketliliğin devam etmesi de bekleniyor.



ULAŞIM KOLAYLAŞACAK

İlçedeki ulaşım yatırımları hakkında bilgi veren TSKB Gayrimenkul Değerleme Kurumsal Kalite ve İş Geliştirme Departmanı Yönetici Yardımcısı Gamze Ertaş Karcıoğlu, “2019 yılında açılması planlanan Başakşehir-Kayaşehir metro hattı ile Başakşehir-Kayaşehir-Olimpiyat tramvay hattı bölgeye değer katan önemli ulaşım projelerinden. 13,5 km’lik Başakşehir-Kayaşehir-Olimpiyat tramvay hattı ile açılması planlanan Halkalı-Arnavutköy-3.Havalimanı raylı sistem hattı entegre olduğunda 3. havalimanına ulaşım kolayca sağlanabilecek. Kuzey Marmara Otoyolu’nun bağlantı yollarına ve 3. havalimanına bu projeler ile kolayca ulaşılabilecek olması Başakşehir’i bölgesel bir merkez haline getiriyor ve bu gayrimenkul değerlerini de etkiliyor” dedi. 2020 yılında faaliyete geçirilmesi planlanan şehir hastanesinin ise 2 bin 682 adet yatak kapasiteli olacağını söyleyen Karcıoğlu, “Ayrıca, proje ile yaklaşık 9 bin kişiye istihdam sağlanması planlanıyor. Bu da konuta talebin artması anlamına geliyor. Kayabaşı’nda yapılan şehir parkları da bölgeye değer katan diğer bir önemli faktör” dedi.



M²’Sİ 6 BİNİ BULDU

Genellikle orta ve orta üst sınıfa hitap eden Başakşehir’de gayrimenkul değerlerinin artış gösterdiğini ifade eden Karcıoğlu, “Markalı konutların sayısının da hızla arttığı Başakşehir’de sadece son 2 yılda yüzde 23’ü bulan değer artışları yaşandı. 2017 yılı itibarıyla, Başakşehir’deki yeni konutların metrekare satış fiyatı 3 bin - 3 bin 800 lira bandında. Emlak Konut GYO ve TOKİ öncülüğünde yapılaşmanın başladığı Kayabaşı bölgesinde ise konutların metrekare fiyatı 2 bin 500 lira ile 3 bin 300 lira aralığında. Markalı konut projelerinde ise fiyatlar metrekare başına 4 bin lira ile 6 bin lira arasında değişiyor. Başak Mahallesi’nde, 2017 yılında yeni konut değerlerinin ortalama fiyatlarının 3 bin 800 liradan başladığını ve 4 bin 600 liraya kadar çıktığını görüyoruz. Başakşehir Mahallesinde ise, yeni konutların metrekare fiyatı 3 bin 400 lira ile 4 bin 400 lira arasında değişiyor” diye konuştu.