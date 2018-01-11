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Fiyatlar resmen uçtu! Yüzde 300 arttı

İHA
11.01.2018 - 15:10 | Son Güncelleme:

Bilecik'te tezgahlarda kilosu 7 TL’den satılan domates fiyatı el yakarken, vatandaşlar geçen yıla göre yaklaşık yüzde 300 artış karşısında şaşkın durumda.

Bilecik'te geçen yıl bu aylarda kilosu 2-3 TL’den satılan domatesi şimdilerde 7 TL’den satın alıyor. Domatesin hiç bu kadar fiyatını çıktığı görmediğini anlatan domates satıcısı Mustafa Çiloğlu, fiyatların geçen yıla göre bu yıl daha da arttığını belirtti.

Fiyatlar resmen uçtu Yüzde 300 arttı

Geçen kış 2/3 liraya domates sattıklarını anlatan Çiloğlu, “Ben Deresakarı Köyü’nden geliyorum. Domateslerimizi Kütahya Simav ve Bursa’dan getiriyoruz. Kış domatesi, ama çok taze ve güzel. İçinde bolca vitamin vardır. Domates’in kilosu şuanda 7 liraya satıyoruz. Yüksek fiyata rağmen halkın rağbeti çok fazla. İnsanlar yarım kilo alıyorlar, ama yine de alıyorlar. Domateslerimiz organiktir. Organik olduğu içinde halkın talebi daha fazla” dedi.

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