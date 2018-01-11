Fiyatlar resmen uçtu! Yüzde 300 arttı

Bilecik'te geçen yıl bu aylarda kilosu 2-3 TL’den satılan domatesi şimdilerde 7 TL’den satın alıyor. Domatesin hiç bu kadar fiyatını çıktığı görmediğini anlatan domates satıcısı Mustafa Çiloğlu, fiyatların geçen yıla göre bu yıl daha da arttığını belirtti.

Geçen kış 2/3 liraya domates sattıklarını anlatan Çiloğlu, “Ben Deresakarı Köyü’nden geliyorum. Domateslerimizi Kütahya Simav ve Bursa’dan getiriyoruz. Kış domatesi, ama çok taze ve güzel. İçinde bolca vitamin vardır. Domates’in kilosu şuanda 7 liraya satıyoruz. Yüksek fiyata rağmen halkın rağbeti çok fazla. İnsanlar yarım kilo alıyorlar, ama yine de alıyorlar. Domateslerimiz organiktir. Organik olduğu içinde halkın talebi daha fazla” dedi.