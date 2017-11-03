Fiyatlar en çok o bölgelerde arttı

Türkiye'de, ekimde yıllık bazda fiyatların en fazla arttığı bölge, yüzde 13,32 ile "Gaziantep, Adıyaman, Kilis" oldu. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, ekimde yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 11,90 artış kaydetti.

İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. Düzeyde bulunan 26 bölge içinde en yüksek artış, aylık bazda yüzde 2,77 ile "Balıkesir, Çanakkale" bölgesinde, geçen yılın aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 10,68 ile "Konya, Karaman" bölgesinde ve 12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 11,99 ile "Zonguldak, Karabük, Bartın" bölgesinde gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 13,32 ile "Gaziantep, Adıyaman, Kilis" bölgesinde kaydedildi. Bunu yüzde 13,25 ile "Zonguldak, Karabük, Bartın" bölgesi izledi. En düşük fiyat artışı ise yüzde 10,96 ile "Ankara" bölgesinde oldu. Ankara bölgesini, yüzde 11,25 ile "Mardin, Batman, Şırnak, Siirt" takip etti.