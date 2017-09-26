Fiyatından dolayı alıcı bulamamıştı! 53 milyon dolara satıldı...

Kısa süre önce dünyanın işlenmemiş en büyük ikinci elması ile ilgili bir haber yapmıştık. 1.109 karatlık boyutuyla 70 milyon dolardan açık artırmaya çıkan devasa elmas, bu fiyata hiçbir alıcı bulamamıştı. Lesedi La Rona, yani bulunduğu yer olan Botsvana’nın Tswana dilinde “ışık” anlamına gelen elmas Lucara firması tarafından bulunmuş ve iki yıl içerisinde şirketin hisselerinin yüzde 40 düşmesine sebep oldu.

İşte bu bahtı kara elmas sonunda alıcı buldu. 53 milyon dolar karşılığında İngiliz merkezli Graff Diamonds tarafından satın alınan elmasın, büyük bir parça mı yoksa küçük parçalar halinde mi satılacağı bilinmiyor.

Milyonlarca dolarlık anlaşmalar konusunda uzman olan Graff Diamonds, 2006’da Belçika’da girdiği bir açık artırmada 603 karatlık Lesotho Promise elmasını yalnızca 12.4 milyon dolara satın almıştı.

1960’da kurulan şirketin sahibi Laurence Graff, “Taş bize hikayesini anlatacak, nasıl kesilmek istediğini söyleyecek” dedi. Lesedi La Rona’nın ilk bulunduğunda hisselerinde büyük bir artış yakalayan Lucara, geçen sene yaşanan açık artırmalardan sonuç alamayınca hisse senetlerinde keskin bir düşüş yaşamıştı. Bu satış, firmayı yeniden kendine getirecek gibi duruyor.

Daha önce keşfedilen dünyanın en büyük elması 1906 yılında Güney Afrika’da bulunmuştu. Cullinan ismiyle anılan 3.106 karatlık elmas, daha sonra küçük parçalara ayrılmıştır; bunlardan bazıları şu anda İngiliz kraliyet ailesinin taç mücevherlerinin bir parçasıdır.