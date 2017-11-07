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    Fiyatı pahalı gelince 'Bunu ben de yaparım' dedi... Müşteriler inanmak istemiyor

    Hürriyet Haber
    07.11.2017 - 12:58 | Son Güncelleme:

    Bursa'da aracına oto kılıfı ve döşeme yaptırmaya giden iki çocuk annesi Elif Çetin, fiyatı pahalı bulunca eşiyle birlikte eve döndü ve kılıfı kendisi dikti. Aracına diktiği kılıflar çok beğenilince komşularından da sipariş almaya başladı. Ve Elif Çetin farkında olmadan bir meslek sahibi oldu. Çetin, bir kadının bu işi yapmasına şaşırsalar da şimdi taksi, minibüs, TIR ve hatta yatlara da kılıf dikiyor...

    Ev hanımı 45 yaşındaki Elif Çetin, aracına oto kılıfı ve döşeme yaptırmak için oto döşemeciye gitti. Çetin, oto kılıfı ve döşeme fiyatlarını yüksek bulunca kendi aracının oto kılıfını kendi dikti. Aracına diktiği kılıflar çok beğenilince komşularından da sipariş almaya başladı.

    Fiyatı pahalı gelince Bunu ben de yaparım dedi... Müşteriler inanmak istemiyor

    YURT DIŞINDAN DA TALEP VAR

    Oto kılıf işinden sonra oto döşeme işini de öğrenen, kendini geliştiren girişimci kadın siparişler artınca kendine dükkan açmaya karar verdi. Oto döşeme işi yapan girişimci kadını gören müşteriler karşılarında bir bayanı görünce ilk başta "ustaya bakmıştım" diye soruyorlar, Çetin'in "usta benim" cevabını verince oldukça şaşırıyorlar.

    Kadın ustanın diktiği oto kılıflar o kadar beğeniliyor ki Türkiye'nin tüm illerinin yanı sıra Bulgaristan ve Yunanistan'dan da büyük talep görüyor. Otomobillerin koltuklarını sökerek döşeme yapan Elif Çetin'i görenler hayranlıkla izliyor. Çetin otomobilin yanında kamyon, otobüs ve yat döşemesi de yapıyor.

    Fiyatı pahalı gelince Bunu ben de yaparım dedi... Müşteriler inanmak istemiyor

    "BEN AYNISINI EVDE DİKERİM"

    2003 yılında eşiyle beraber kendi arabalarına koltuk kılıfı almaya gittiklerini ifade eden Elif Çetin, "Gittiğimiz yerde kılıf için istenen fiyat bana çok pahalı geldi. Kılıfı, almadan eşimle birlikte eve döndük. Eşime, 'evde aynı kılıfı dikerim' dedim. Sonra kendi arabamıza bir kılıf dikip, taktım. Yan komşum da bunu görünce 'bana da diker misin?' diye sordu. Daha sonra komşuma da bir kılıf diktim. Zamanla farklı insanlara kılıf dikmeye başlayınca, bir dükkan açmaya karar verdim. O günden bugüne de gelişerek ve büyüyerek bu işi devam ettiriyorum" dedi.

    Fiyatı pahalı gelince Bunu ben de yaparım dedi... Müşteriler inanmak istemiyor

    "MÜŞTERİLER EN BAŞTA İNANMAK İSTEMİYOR"

    Ağır bir iş yaptığını söyleyen Çetin, "İlk olarak taksilere oto kılıf yaptım. Sonra işin içine minibüsler girdi. Zamanla TIR fabrikalarından gelenler oldu. TIR'lara kılıflar yapmaya başladım. Şu an bisikletten, TIR'a, teknelere ve koltuklara kadar her şeye kılıf yapabiliyoruz. Kadın olsun, erkek olsun herkes yapmak istediği bir şey varsa yapar. Yeter ki gerçekten yapmak istesin. Yani insanlar bir şey yapmak istiyorsa, yapsın. Çekinmesinler, içlerinden geldiği gibi davransınlar. Bu işi bir kadının yaptığını gören müşteriler ilk başta inanmak istemiyorlar. Sonra yaptığım işi görünce beni tebrik ediyorlar. Diktiğim oto kılıflar 150 liradan başlıyor. İsteğe bağlı olarak 800 liraya kadar çıkıyor. Otomobil döşemesi ise bin 500 lira ile 5 bin lira arasında değişiyor. Teknelerde döşemeyi ise 500 lira 10 bin lira arasında değişen fiyatlarla dikiyoruz" şeklinde konuştu.

    Etiketler: Bursa
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