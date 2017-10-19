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Fiyatı çeyrek altını geçti

İHA
19.10.2017 - 09:56 | Son Güncelleme:

Önemli şifa kaynaklarından biri olan ıhlamurun kilogram fiyatı çeyrek altını geçti.

Kütahya'da Rahmi Şen isimli aktar, Ulu Cami Caddesi üzerindeki iş yerinde yaprak ıhlamurun kilosunu 150 TL'ye, çiçek ıhlamurun kilosunu da 250 TL'den satıyor. Vatandaşlar, ıhlamuru yüksek fiyatı sebebiyle artık gramla satın alıyor.

Ihlamurdaki fiyat artışını kendilerinin de beklemediğini ifade eden Rahmi Şen, "Ihlamura son 2 hafta içerisinde neredeyse her gün zam eliyor. Şu anda yaprak ıhlamurun kilosu 150 TL, çiçek ıhlamurun kilosu da 250 TL. Durum böyle olunca vatandaşlar ıhlamuru gramla alıyor. Müşterilerim bazıları 100 gram, bazıları da 500 gram satın alıyor. İnsanların çoğu kış hastalıkları için eczaneden ilaç almak yerine buraya gelip bitki almayı tercih ediyor. Pahalı olduğu halde ıhlamura bu sene çok talep var. Ihlamurun faydaları saymakla bitmiyor, her derde devadır. Ama genellikle nezle ve soğuk algınlığı için alıyorlar. Esasında ıhlamurun fiyatı birden bire yükseldi. Şu anda ıhlamurun kilo fiyatı çeyrek altını geçti. Bugün itibariyle çeyrek altın 248 TL" diye konuştu.

Aktar Rahmi Şen'den gramla ıhlamur satın alan Ramazan Çınaroğlu, Ahmet Keskin ve Abdullah Arabacı isimli vatandaşlar, yetkililerin ıhlamur fiyatlarının aşağıya çekilmesi için girişimlerde bulunmalarını istedi.

Etiketler: ıhlamur fiyatları , ıhlamur ne kadar
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