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Fiyatı cep yakıyor

İHA
17.10.2017 - 07:36 | Son Güncelleme:

Geçtiğimiz yıla oranla denizlerde bu yıl balıkçı ağlarına daha az takılan ve tezgahlarda kilosu 20 liradan satılan hamsi fiyatı adeta el yakıyor.

Balık avı sezonunun açılışından yaklaşık 1 ayı geçmesine rağmen tezgahlarda hamsinin fiyatı bir türlü düşmüyor. Geçtiğimiz sezona göre denizlerden balıkların daha az çıkması dolaylı olarak tezgahta satılan balıkların fiyatlarını da etkiliyor. Kilosu ortalama 20 liradan satılan hamsi adeta cep yakarken, vatandaşlar bu duruma karşısında şikayetçi. Fiyatının pahalı olmasına vatandaşların hem şikayet ettiklerini anlatan Acar Balıkçılık sahibi Batuhan Acar, "Her çeşit balığımız var ama fiyatlar düşmüyor. Balık çok çıktığında fiyatı ucuzladığından şu aralar denizde balığın azlığından fiyatlar düşmüyor. Balık fiyatları önünde kimse duramaz. Balık taze iken altındır, bir gün kaldı mı gümüş olur bu yüzden balığın tazesi önemlidir. Çok şükür her türlü taze balığımız var. Ama hamsi ilk günlerde biraz daha az. Ancak iri ve lezzetli hamsi. İnşallah önümüzdeki günlerde daha bol günler bekliyorum. Halkımız ucuz olan balığı tercih ediyor. Ama ucuz balık bayat demek değildir. Ucuz denen balık bol çıkmıştır ondan ucuzdur" dedi.

“VATANDAŞLAR ARTIK ÇİĞ YERİNE PİŞMİŞ BALIK TERCİH EDİYOR"

Vatandaşların genelde çiğ değil pişmiş balık tercih ettiklerinim anlatan Batuhan Acar, “Bu aralar vatandaşlarımız çiğ yerine pişirerek sattığımız ürünleri tercih ediyor. Biz de 1 kilo hamsiyi pişmiş 25 TL'den satıyoruz yani 5 TL bir pişirme ücreti alıyoruz. Vatandaşlarımız eve gidecek, balığı ayıklayacak, yağını koyacak, kokusu derken artık uğraşmıyorlar. Şuan istavrit 15 TL, sardalya 10 TL, palamut tane 5 TL'den başlıyor, barbun 20 TL, çupra 25 TL, levrek 25 TL, uskumru 15 TL, mezgit 12 TL, mırlan ise; 25 TL'ye satılıyor" dedi.

Etiketler: hamsi fiyatları
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