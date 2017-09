Fiyatı 27 milyon TL: Ancak sığan alabilecek!

Fiyatı 2.6 milyon dolar olan aracın Türkiye’ye gelmesi halinde vergilerle fiyatı 7.5 milyon dolara yani 27 milyon TL’ye yükselecek. Ama bu otomobili almak için

sadece bu parayı vermek yeterli değil. Çünkü öncelikli olarak bu otomobilin koltuğuna sığmanız gerekiyor.

Bloomberg’de yayınlanan bir habere göre Valkyrie’yi hiper otomobil koleksiyonuna eklemek isteyenler otomobili öylece satın alamayacak. Her bir alıcı detaylı bir uyum sürecinden geçecek. Formula 1’in şampiyon takımlarından Red Bull’un teknik patronu Adrian Newey tarafından tasarlanan Aston Martin Valkyrie’nin 12 silindirli hibrit yani hem benzinli hem elektrikli motoru 1000 beygirin üzerinde güç üretirken, maksimum 402 kilometre hıza çıkıyor. Bu araca sahip olan 150 kişinin her biri önce bu otomobille uyumlandırılacak. Yani otomobillerin her biri sahibine özel olarak ölçülendirilecek.





ÖNCE 1:18 MODEL

Aston Martin’in Tasarım Direktörü Marek Reichman, Valkyrie sahiplerinin teslimat öncesi aracın 1:18 ölçekli modelini alacaklarını bu sayede değişiklikler ve güncellemeler yapabileceklerini belirterek, “ Modeli alacaksınız ‘çok beğendim’ diyeceksiniz ya da ‘hmm şu bölümü değiştirebilirim’ diyeceksiniz. Daha sonra bize geleceksiniz ve süreci tekrarlayacağız. Bir müşteri şimdiden otomobilin dış gövde kaplamasını 10 kere değiştirdi” yorumunu yaptı.





Özelleştirme seçenekleri, alıcıların gösterge tablosu ve iç döşeme gibi noktaları isteklerine göre şekillendirmesini sağlıyor.Ama asıl kritik nokta aracın içinde ortaya çıkıyor. Çünkü bu aracın koltukları, direksiyonu ve döşemeleri geleneksel spor otomobillerden çok daha farklı.







Aracın içinde sanki Formula 1 aracının içindeki gibi sürekli bir yarış pozisyonundasınız. Bu yüzden içine sığmak önemli bir kriter. Ayaklarınız kalçanızın üstünde oldukça yüksekte konumlandığı için özellikle uzun boylular için büyük handikap yaratabiliyor. Bir başka değişle Frankfurt fuarında 52 milyon TL’ye 10 adet süper spor otomobil alan Intercity ve İstanbul Park’ın patronu Vural Ak bile bu aracı sığamayacağı için alamayabilir.