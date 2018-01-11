Fitt360 ile arkanızı görmeden çekim yapın!

Fitt 360 kullanıcılar, arka gözleri olarak düşünmeli. Çünkü cihaz, enseye takılıyor. Fitt 360'ın özelliklerine bakıldığında 4K çöznürülükte 360 derece çekim yapabildiği ve bunu sağlaması için bünyesinde üç adet HD Kamera kullanıldığı görülüyor. Hafif ve taşınabilir özellikte olan cihaz, kullanıcıların kişisel sokak görüntüleri oluşturmalarını ve eller serbest olarak birçok 360 derece çekim yapmalarını sağlıyor.

Altı açılı donanım tabanına sahip cihaz, görüntülerdeki sarsıntıların önüne geçiyor ve bulundurduğu üç HD kamerasıyla çektiği verileri mobil uygulamasına aktararak, kullanıcılarının görmesini sağlıyor. Canlı yayın özelliğine sahip olan uygulaması ve Bütünleşik GPS özelliğiyle çekimlerin nerede yapıldığını da gösteriyor. Yedekleme ve depolama için microSD kart kullanılıyor. Ayrıca yağmur, kar, sıcak ve darbelere karşı bir sorun yaşanmıyor.

Telefon görüşmelerinin, müzik dinleyebilmenin ve Bluetooth kulaklık olarak kullanabilmenin mümkün olduğu Fitt 360, beyaz, kırmızı ve gümüş renk seçenekleriyle geliyor. Yalnız kırmızı renkli modele sahip olmak isteyenlerin kampanya bitmeden sipariş vermeleri gerekiyor. Teslimatlarının Ekim ayında gerçekleşeceği bilinen cihazı almak isteyenler, 370 dolardan başlayan fiyatlarla cihaza sahip olabilecek.