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Fitch'ten Suudi Arabistan açıklaması

AA
03.11.2017 - 09:54 | Son Güncelleme:

Kuruluş, Suudi Arabistan'ın "A+" seviyesindeki yabancı para cinsinden kredi notunu değiştirmedi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Suudi Arabistan'ın kredi notunu koruduğunu duyurdu.

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın yabancı para cinsinden kredi notunun "A+" seviyesinde korunduğu, görünümünün de "durağan" olarak teyit edildiği bildirildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın kredi notunun güçlü mali ve dış bilançoyla desteklendiği belirtildi, kamu borcunun düşük olduğuna işaret edildi.

Ülkenin "Vizyon 2030" planıyla hükümetin petrol gelirlerine bağımlılığının azaltmasının amaçladığı kaydedilen açıklamada, bunun kamu finansmanını sürdürülebilir tabana oturtacağı vurgulandı.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'nun yüzde 5'inin özelleştirilmesi planı hakkında da değerlendirilmede bulunulan açıklamada, elde edilecek gelirin ekonomiyi çeşitlendirmek için yurt içi yatırımlarda kullanılacağı bilgisine yer verildi.

Ayrıca, açıklamada bazı kamu teşebbüslerinin de özelleştirilmesinin planlandığı, böylece farklı alanlarda birçok proje için özel finansmanın cazip hale getirilmesinin amaçlandığı bildirildi.

Ülkenin cari dengesinin gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının geçen yıl yüzde 4,3 olduğu anımsatılan açıklamada, petrol fiyatlarındaki toparlanmayla bunun 2017 ve 2018'de dengeye kavuşmasının beklendiği vurgulandı.

Etiketler: Fitch Ratings türkiye
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