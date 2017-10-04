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Hürriyet >Ekonomi>Fitch'ten petrol tahmini

Fitch'ten petrol tahmini

AA
04.10.2017 - 09:30 | Son Güncelleme:

Fitch Ratings: "Küresel piyasada ham petrol fiyatlarının varil başına 60 doların altında kalmasını öngörüyoruz. Dünya genelinde petrol üretim maliyetleri düştü, ABD'de kaya petrol üretimi arttı" açıklamasında bulundu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten, küresel piyasada ham petrol fiyatlarının varil başına 60 doların altında kalmasının öngörüldüğü bildirildi.

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, dünya genelinde petrol üretim maliyetlerinin düştüğüne dikkat çekildi. ABD'de kaya petrolü üretimindeki artışa işaret edilen açıklamada, kaya petrolünün değişen piyasa koşullarına ve fiyatlarına hızlıca adapte olabildiğinin altı çizildi.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısının 2016'nın sonundan bu yana yüzde 45 artış gösterdiği belirtilen açıklamada, ülkenin ham petrol üretiminin de Temmuz 2016'da günlük ortalama 8,4 milyon varilden geçen hafta 9,5 milyon varilin üzerine tırmandığı vurgulandı.

Öte yandan, açıklamada, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) üretim kesintisi yapmasının küresel piyasada yakın dönemde arz-talep dengesine yardımcı olmayabileceği belirtildi.

Küresel ham petrol ve petrol ürünleri stoklarının hala yüksek olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bunun fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğu ifade edildi.

Fitch Ratings'e göre, uluslararası en yaygın olarak kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı bu yılın son çeyreğinde ve gelecek sene ortalama 52,50 dolar, 2019'da da ortalama 55 dolar olacak.

ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolünün varili ise bu yılın son çeyreğinde ve gelecek sene ortalama 50 dolar, 2019'da da ortalama 52,50 dolardan işlem görecek.

Etiketler: Fitch Ratings , fitch , fitch petrol
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