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Fitch'ten kriz ülkeleri analizi

Hürriyet Haber
11.10.2017 - 09:24 | Son Güncelleme:

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'e göre kiz ülkelerinin dibi görmesi için yaklaşık iki yıl var.

Fitch, kredi notu birden fazla kez düşürüldüğü için kriz ülkeleri dediği grupta notun dibi görmesi için ortalama iki yıllık bir süre olduğunu ve bu süreçte daha fazla not indirimi ile karşılaşabileceklerini belirtti.

BusinessHT'nin haberine göre Fitch, bu ülkelerin toparlanma yoluna girmeleri durumunda kredi notlarında güçlü bir canlanma gerçekleşebileceğini bildirdi.

Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre, en fazla not indirimi ile karşılaşan ülke 14 ile Yunanistan.

Bunu, 12 not indirimiyle karşılaşan Güney Kore ve Güney Kıbrıs takip ediyor.

Etiketler: Fitch , Fitch analiz , Fitch türkiye
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