Fitch'ten katılım bankaları yorumu

Fitch, kamu katılım bankalarına daha fazla sermaye enjeksiyonu gerekebileceğini ifade etti. Fitch'e göre bunun nedeni ise büyümeyi fonlamak.

Yeni kurulan iki kamu katılım bankasının hızla büyüdüğünü belirten Fitch, söz konusu durumun 2018'de katılım bankalarının mevduat bankalarının üzerinde büyüme beklentisi oluşturduğunu ifade etti.

Kuruluşa göre katılım bankalarının sektördeki yüzde 4,9 varlık payınının 2025'te yüzde 15'e yükseltilme hedefi stratejik önemi yansıtıyor.

Fitch'in değerlendirmesinde, yeni girişlerle Türk katılım bankacılığının büyümesini artırabileceği de belirtildi.