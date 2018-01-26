Fitch'ten Kanada'ya uyarı

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump hükümetinin NAFTA'nın yeniden müzakere edilmesi talebine işaret edilirken, bunun Kanada ekonomisini olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

Açıklamada, Kanada'nın Montreal kentinde bu hafta başlayan 6'ncı tur NAFTA görüşmelerinden olumlu sonuç alınamaması durumunda ABD'nin anlaşmadan çekilme riskinin artacağının altı çizilirken, önceki görüşmelerde ABD ile Kanada arasında uyuşmazlıklar olduğu bildirildi.

ABD'nin Kanada'dan aldığı çelik, kereste ve bazı diğer ürünlere yüzde 10 oranına varan gümrük vergisi uyguladığı bilgisine yer verilen açıklamada, öte yandan Kanada'nın bu ülkeyle yürüttüğü ikili ticaret faaliyetleriyle ilgili Dünya Ticaret Örgütü'ne (WTO) resmi bir şikayet başvurusu yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, Meksika'da temmuz başında yapılacak genel seçimler ve ABD Kongresinde kasım ayında yapılacak seçimlerden dolayı her iki ülkenin NAFTA'da uzlaşmaya varmasını zorlaştıracağına dikkat çekilirken, "NAFTA üzerindeki riskler Kanada'nın ekonomik görünümü ve yatırım amaçları için önemli derecede belirsizlik oluşturuyor." ifadesine yer verildi.

ABD, Kanada ve Meksika arasında imzalanan ve 1994 yılı başında uygulanmaya başlanan NAFTA, Trump tarafından "dünya tarihinin en kötü anlaşması" olarak nitelendirilmiş ve anlaşmanın yeniden düzenlenmesine yönelik görüşmeler Ağustos 2017'de başlamıştı.

Trump, NAFTA'nın ABD ticareti için "adil olmadığını" öne sürerken, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer de geçen kasım ayında Meksika'da yapılan son görüşmelerin ardından Kanadalı ve Meksikalı muhataplarını "dengeli bir anlaşma için ciddi tavrı takınmamakla" itham etmişti.