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Fitch'ten Türkiye'deki yabancı bankalar

Hürriyet Haber
29.01.2018 - 09:33 | Son Güncelleme:

Fitch Ratings, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı sahipli kredi notlarını teyit etti.

Kredi derecelendirme kuruluşu, Alternatifbank, BankPozitif, Turkland Bank, Burgan Bank, Odea Bank ve ICBC Türkiye'nin uzun vadeli notlarını teyit eden Fitch, Turkland Bank'ın görünümünü 'negatif', diğer 5 bankanın görünümlerini ise 'durağan' olarak yineledi.

Fitch ayrıca, Turkland Bank'ın Yaşayabilirlik notunu (VR) 'b+'dan 'b' seviyesine indirdi. Diğer tüm bankaları Yaşayabilirlik notları ise teyit edildi.

Alternatifbank, Burgan Bank ve ICBC Türkiye'nin ana hissedarları açısınddan stratejik açıdan önemli bağlı ortaklıklar olarak görüldüklerini değerlendiren Fitch, bir ihtiyaç ortaya çıkması halinde ana hissedarların bu bankalara destek sağlamalarının yüksek bir olasılık olduğuna inandıklarını belirtti.

 

Etiketler: Fitch Ratings , Fitch Ratings açıklama , Fitch Ratings banka
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