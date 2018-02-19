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Fitch, Yunanistan'ın kredi notunu yükseltti

LONDRA (AA)
19.02.2018 - 21:08 | Son Güncelleme:

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Yunanistan’ın kredi notunu "B-"den "B" seviyesine yükseltti.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Yunanistan'ın kredi notunun "B-"den "B" seviyesine yükseltildiği, kredi notu görünümünün ise "pozitif" olduğu kaydedildi. 

Açıklamada, "Fitch, devam eden gayrisafi yurt içi hasıla büyümesinin desteği ile genel kamu borcu sürdürülebilirliğinin iyileşeceğine inanmaktadır." ifadesine yer verildi. 

Yunanistan'da politik riskin azalmasının, 2020'de yürürlüğe girecek mali önlemlerin de kamu borcunun azaltılmasında etkili olmasının beklendiği vurgulandı. 

Açıklamada, "Ekonomi iyileşiyor. Yunan ekonomisi 2006 yılından bu yana ilk kez son üç çeyrektir büyüme kaydetti. Yunan ekonomisindeki büyüme temel olarak ihracat tabanlı. Büyümede iç tüketimin ağırlığı azalıyor. Rekabet gücünün artışına ek olarak dış talebin güçlenmesi ihracatı destekledi." ifadesine yer verildi. 

Yunanistan ekonomisinin bu yıl sonunda yüzde 2,1, gelecek yıl ise yüzde 2,6 büyüme kaydetmesinin beklendiği kaydedildi. 

Etiketler: Fitch Ratings
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