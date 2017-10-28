Fitch ve S&Pden Birleşik Krallık açıklaması

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Standard&Poor's (S&P) ve Fitch Ratings, Birleşik Krallık'ın kredi notunu ve not görünümünü teyid etti.

S&P'den yapılan açıklamada, Birleşik Krallık'ın kredi notunun teyid edilerek "AA" seviyesinde, not görünümünün ise "negatif" seviyede tutulduğu bildirildi.

Açıklamada, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılış sürecinin (Brexit) ülkenin ekonomik performansı açısından risk oluşturduğu belirtildi.

Kredi notu görünümünün negatif seviyede tutulmasının Brexit müzakerelerine ilişkin süreçte yaşanan belirsizlikleri yansıttığı kaydedildi.

Fitch Ratings'den yapılan açıklamada da ülkenin kredi notunun "AA", not görünümünün ise "negatif" seviyede teyid edildiği belirtildi.

Fitch Ratings de S&P ile benzer şekilde Birleşik Krallık'ın AB'den çıkış sürecinin ülkenin ekonomik performansını olumsuz şekilde etkileyebileceğini bildirdi.

Ülke ekonomisinin bu yıl sonunda yüzde 1,5 gelecek yıl ise yüzde 1,3 büyüme kaydetmesinin beklendiği ifade edildi.

Birleşik Krallık ekonomisinin büyüme hızının 2019 yılında bir miktar artarak yüzde 1,7'ye yükselebileceği belirtildi.