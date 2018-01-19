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Fitch, Türkiye ofisini kapattı

AA
19.01.2018 - 17:26 | Son Güncelleme:

Fitch, İstanbul ofisi kapatarak Türkiye'deki şirketini tasfiye etme kararı aldı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İstanbul ofisini kapatma ve Fitch Ratings Finansal Derecelendirme Hizmetleri AŞ'yi tasfiye kararı aldığını açıkladı.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, "Karar, Fitch'in faaliyet gösterdiği her coğrafi bölgede optimum bir ofis ağı oluşturma ve yeterli düzeyde kaynak sağlama isteğini yansıtıyor. Fitch, Türkiye ve Türkiye pazarındaki derecelendirme kullanıcıları konusundaki güçlü kararlılığını sürdürüyor. Fitch'in Türkiye'deki işleri ve kapsamı değişmedi. Fitch mevcut Türk firmalarını ve işlemlerini halihazırda faaliyet gösteren ofis ağı üzerinden kapsamayı sürdürecek" ifadelerine yer verildi.

Fitch, Türkiye'de çeşitli sektörlerden 75'den fazla şirkete not veriyor.

Bu arada kuruluş, Türkiye'ye ilişkin not değerlendirmesini bugün açıklayacak. Beklenti 'BB+' not ve 'durağan' görünümün korunacağı yönünde.

Etiketler: fitch not
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