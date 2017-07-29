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Fitch Ratings Fransa’nın kredi notunu kırmadı

AA
29 Temmuz 2017 - 12:59Son Güncelleme : 29 Temmuz 2017 - 12:59

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Fransa’nın kredi notunu koruduğunu duyurdu. Fitch Ratings’ten yapılan açıklamada, Fransa’nın yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunun ‘AA’ seviyesinde korunduğu, görünümünün de ‘durağan’ olarak teyit edildiği bildirildi.

AÇIKLAMADA, Fransa’nın kredi notunun ülke ekonomisinin refahını ve çeşitliliğini yansıttığı belirtilirken, ülkenin sosyal kurumlarının güçlü olduğu kaydedildi. Ayrıca cumhurbaşkanlığı seçiminden zaferle ayrılan Emmanuel Macron sayesinde Fransa ve Avrupa üzerindeki yakın dönemli siyasi şokların da ortadan kalktığı vurgulandı.
Mali ölçütlerin Fransa’nın kredi notu için zayıflık oluşturduğuna dikkat çekilen açıklamada, kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2019’da yüzde 97’nin üzerine çıkmasının öngörüldüğü ifade edildi. Fitch, Fransa ekonomisinin bu yıl ve gelecek yıl yüzde 1.6, 2019’da ise yüzde 1.4 büyümesini öngörüyor.

Etiketler: Fitch Ratings , Fransa , Kredi notu
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