Fitch Ratings Fransa’nın kredi notunu kırmadı

AÇIKLAMADA, Fransa’nın kredi notunun ülke ekonomisinin refahını ve çeşitliliğini yansıttığı belirtilirken, ülkenin sosyal kurumlarının güçlü olduğu kaydedildi. Ayrıca cumhurbaşkanlığı seçiminden zaferle ayrılan Emmanuel Macron sayesinde Fransa ve Avrupa üzerindeki yakın dönemli siyasi şokların da ortadan kalktığı vurgulandı.

Mali ölçütlerin Fransa’nın kredi notu için zayıflık oluşturduğuna dikkat çekilen açıklamada, kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2019’da yüzde 97’nin üzerine çıkmasının öngörüldüğü ifade edildi. Fitch, Fransa ekonomisinin bu yıl ve gelecek yıl yüzde 1.6, 2019’da ise yüzde 1.4 büyümesini öngörüyor.